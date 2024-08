Android 15 potrebbe arrivare con notevole ritardo sui dispositivi Pixel

Sembra che l’attesissimo rilascio di Android 15 sui dispositivi Google Pixel subirà un ritardo. Non c’è ancora nessuna conferma dall’azienda, ma stando a un report di Android Authority, sembra che l’aggiornamento non sarà pronto prima di ottobre, potenzialmente per metà mese. Uno slittamento che lascia sorpresi, considerando che l’ultima Beta 4.2 risulta piuttosto stabile.

Alcune funzionalità beta arriveranno su Android 14

La serie Pixel 9, rilasciata sul mercato con Android 14, riceverà probabilmente la patch di sicurezza a settembre 2024 e l’aggiornamento definitivo il mese successivo. Android 15 porterà alcune interessanti novità, come lo spazio privato, un pannello per regolare il volume con Material You rinnovato e miglioramenti nella selezione dei widget.

Interessante notare che, nonostante il ritardo, si prevede che Android 15 verrà aggiunto all’Android Open Source Project (ASOP) già la prossima settimana: in passato questo momento coincideva anche con il rilascio sui dispositivi Pixel, ma ci sono state anche alcune eccezioni come Android 12, quando passarono quindici giorni tra il rilascio del codice sorgente e l’aggiornamento vero e proprio.

La notizia ha colto un po’ tutti di sorpresa, soprattutto considerando che Google ha già terminato i test passando a QPR1. Inoltre, la Beta 4.2 che è stata recentemente rilasciata per Pixel 9 e 9 Pro XL, risulterebbe abbastanza stabile, senza quindi problemi che giustificherebbero un ritardo.

Per ovviare al fatto che gli ultimi flagship Google sono stati commercializzati con Android 14 preinstallato, e probabilmente anche per smorzare la delusione degli utenti, l’azienda prevede di portare alcune funzionalità introdotte nella beta di Android 15 anche su Android 14.

I dispositivi Pixel che dovrebbero ricevere l’aggiornamento sono: