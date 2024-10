Android 15 disponibile già da oggi? Confermato (per errore) da Google

Android 15 potrebbe essere disponibile, per i dispositivi Google Pixel compatibili, a breve. Anzi, a brevissimo: proprio oggi, martedì 15 ottobre. A confermarlo altri non è che Google, che si è lasciata sfuggire per errore (a cui ha cercato di rimediare, invano) la data di lancio del nuovo sistema operativo Android.

Il post pubblicato per errore e poi rimosso

Ma andiamo con ordine: il codice sorgente di Android 15 è stato pubblicato su AOSP (Android Open Source Project) agli inizi di settembre, ma Google non aveva mai rilasciato l’aggiornamento OTA per telefoni e tablet Pixel. Diversi report suggerivano che sarebbe potuto arrivare a ottobre e un’indiscrezione di metà settembre forniva addirittura una data più precisa: il 15 ottobre.

La conferma arriverebbe proprio da Google. Per errore: sul forum della community Pixel tedesca è stato pubblicato un post che indicava la disponibilità di Android 15 già a partire da oggi, martedì 15 ottobre. Sebbene il post sia stato prontamente rimosso dall’azienda, diversi utenti di Reddit hanno ricevuto un’e-mail contenente il testo e ne hanno condiviso lo screenshot.

Immagini

L’annuncio oggi alle 19?

Nel post pubblicato per errore, l’azienda afferma che renderà gradualmente disponibile l’aggiornamento per gli operatori in tutto il mondo nel corso della prossima settimana. In base ai precedenti di Google, l’annuncio ufficiale e l’OTA dovrebbero essere pubblicati intorno alle 10 PT (le 19 italiane). Questo il messaggio integrale, tradotto dal tedesco:

Questo mese tutti i dispositivi Google Pixel supportati con Android 14 riceveranno l’aggiornamento software ad Android 15. L’aggiornamento è già disponibile da oggi per alcuni utenti. Nel corso della prossima settimana, verrà gradualmente reso disponibile sui dispositivi tramite gli operatori di telefonia mobile. Riceverai una notifica non appena l’aggiornamento di sistema sarà disponibile per il tuo dispositivo. Ti consigliamo di controllare la tua versione di Android e aggiornare alla versione più recente.

Nella seconda parte del messaggio, Google svela l’elenco di dispositivi compatibili con il nuovo Android 15 (con le rispettive versioni software) : Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold. È importante sottolineare che i Pixel che già eseguono la versione beta di Android 15 QPR1, non avranno la possibilità di installare la build stabile prevista per oggi, a meno che abbandonino il programma beta e ripristinino il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

L’aggiornamento Android 15 dovrebbe essere distribuito insieme a Pixel Feature Drop di ottobre, quindi Google potrebbe introdurre contestualmente alcune nuove funzionalità e miglioramenti che non facevano parte del programma beta. Anche Pixel Watch dovrebbe ricevere alcune nuove funzionalità come parte del Feature Drop. Staremo a vedere se l’anticipazione di Google si rivelerà corretta.