Android 14 avviserà quando la batteria è davvero al limite

Dopo essere andati alla scoperta delle novità di Android 14 Developer Preview 2, che anticipa il lancio della fase Beta del prossimo aprile, anticipiamo un’altra funzionalità che verrà introdotta nella prossima iterazione del robottino verde. A quanto pare, infatti, con Android 14 si riceverà un nuovo avviso quando la batteria dello smartphone è al limite.

Android 14 si rende ancora più utile

La feature in questione è in realtà piuttosto semplice; insomma, non si tratta di un miglioramento particolarmente di spicco. Ciononostante, si mostrerà indubbiamente utile durante l’esperienza d’uso degli smartphone Android. Questi ultimi, come ben sappiamo, con Android 13 inviano notifiche ogni volta che la batteria raggiunge il 20% e il 10%, avvisando l’utente della necessità di procedere con il collegamento alla corrente il prima possibile.

Google sembra avere giudicato questa soluzione come insufficiente, poiché Android 14 invierà una terza notifica quando la batteria è al 2%. Questo “ultimatum” servirà specialmente a coloro che magari stanno utilizzando intensamente il dispositivo mobile e necessitano di ancora qualche minuto per concludere un lavoro o una videochiamata, prima di collegare lo smartphone al caricabatterie.

Bisogna ammettere però che questo terzo avviso è tendenzialmente superfluo: nella maggior parte dei casi, del resto, siamo abituati a procedere con la ricarica quando il telefono è attorno al 10%, anticipando così l’eventuale “ultima chiamata” da parte del sistema operativo.

Ci sono anche miglioramenti per la batteria?

Al momento non ci sono chiari segnali relativi a enormi miglioramenti della durata della batteria nelle Preview più recenti di Android 14. Probabilmente non rientrano nemmeno nei piani della Grande G, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.