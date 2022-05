Android 13, Google limita il sideloading per questioni di sicurezza

Come si sa Android è l’unico sistema operativo mobile che offre una personalizzazione estrema e profonda dell’esperienza di utilizzo, alcune volte anche troppo spinta, e sembra proprio che con l’arrivo di Android 13 il colosso di Mountain View abbia intenzione di rendere la vita un po’ più difficile ai tanti che sfruttano il sideload delle app.

Senza entrare troppo nel dettaglio, potete trovare informazioni ben più approfondite nei vari articoli pubblicati dal sempre ben informato Mishaal Rahman di Esper, sembra proprio che Google abbia intenzione di limitare l’utilizzo delle API per i servizi di accessibilità per tutti quei fini che non hanno nulla a che vedere con la possibilità di aiutare le persone affetta da varie disabilità a utilizzare i device Android.

Nuovo giro di vite su Android 13 contro il sideload delle app per questioni di sicurezza

Tutte le applicazioni che vengono installate da fonti esterne al Play Store, quindi tramite sideloading, non avranno l’autorizzazione necessaria per utilizzare le API per i servizi di accessibilità se non dietro diretto consenso da parte dell’utente: il team di sviluppo di Google ha previsto l’introduzione di un’apposita opzione – Allow restricted settings – senza la quale non sarà possibile autorizzare l’utilizzo dei servizi di accessibilità.

L’obiettivo di Google si muove nella giusta direzione e non dovrebbe creare troppi problemi ai power user e ai nerd che sfruttano spesso applicazioni esterne al Play Store; il fine ultimo è quello di proteggere la sicurezza degli utenti da tutte quelle applicazioni come i malware che sfruttano i servizi di accessibilità per avere accesso a elementi fondamentali di Android.

I consigli di Telefonino.net

Ora come ora il miglior smartphone Android sul mercato in grado di offrire un’esperienza di utilizzo pulita e come l’ha immaginata è Google Pixel 6: potete acquistarlo in questo istante su Amazon sfruttando un’ottima offerta.