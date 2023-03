Android 13 arriva con MIUI 14 su smartphone economico Xiaomi

A pochi giorni dal debutto della serie Redmi Note 12 firmata Xiaomi, la quale comprende ben quattro dispositivi mobili differenti, la stessa società cinese continua il processo di rilascio globale di MIUI 14 con Android 13 agli smartphone compatibili. Questa volta a essere interessato è un altro device di fascia medio-bassa di uno dei sottomarchi Xiaomi: di quale modello si tratta?

Xiaomi porta MIUI 14 su un altro smartphone

Stando a quanto comunicato da RM Update, anche lo smartphone economico POCO M5 ha iniziato a passare ad Android 13 con personalizzazione proprietaria MIUI. Il rilascio globale è apparentemente partito dall’Indonesia, ma già sarebbe avvenuto in minime quantità in Europa, dove le segnalazioni sono ancora poche. L’update in questione comporterebbe il download della build V14.0.1.0.TLUIDXM del sistema operativo.

Cosa include questo aggiornamento? In breve, nuove caratteristiche, funzioni e opzioni di personalizzazione, oltre a una maggiore stabilità e velocità rispetto alle precedenti iterazioni di MIUI. Nello specifico, notiamo un consumo minore di RAM e cambiamenti sostanziosi ai menu e all’interfaccia utente in toto, tra cartelle grandi e sfondi inediti. In aggiunta, non manca la patch di sicurezza di marzo 2023 per rimanere al passo con gli ultimi fix offerti dal produttore cinese e dai fornitori di componenti interni.

L’aggiornamento a MIUI 14 su altri dispositivi mobili Xiaomi, POCO e Redmi in Europa ha una dimensione di 3,4 GB circa; ci aspettiamo un peso simile anche nel caso della build ora disponibile in Indonesia e in arrivo nel resto del mondo.