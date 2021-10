Android 12: sta arrivando sui Pixel, siete pronti?

Google sta iniziando a lanciare la versione stabile di Android 12 sugli smartphone Pixel. Siete pronti ad aggiornare il vostro dispositivo?

Google sta lanciando Android 12

All'inizio di questo mese, l'OEM di Mountain View ha annunciato ufficialmente la versione stabile del sistema operativo Android 12 per telefoni cellulari. Tuttavia, a differenza dell'iterazione precedente, questa volta BigG non ha implementato l'ultimo update sui propri smartphone né ha annunciato una tempistica per lo stesso.

Ma ora, dopo aver presentato ufficialmente sul mercato gli ultimi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il gigante della tecnologia ha anche iniziato a svelare maggiori dettagli sull'update a Android 12 per la serie di smartphone Pixel.

È interessante notare che l'ultima gamma di flagship arriva con già preinstallato l'ultimo sistema operativo. Il lancio di questa nuova versione per altri dispositivi arriva dopo che la società ha rilasciato la versione finale Beta 5 di Android il mese scorso.

Mentre il firmware è dotato di diverse nuove caratteristiche e funzionalità, uno dei principali cambiamenti arriva con l'interfaccia rinnovata. Questa volta, la compagnia intende adottare la nuova UI Material You.

Oltre alla nuova estetica, l'ultima versione del sistema operativo include anche nuovi widget e design delle notifiche, dashboard per la privacy e miglioramenti della sicurezza, schermate a scorrimento, condivisione nelle vicinanze e molto altro ancora.

In precedenza, BigG aveva rivelato che l'aggiornamento ad Android 12 sarebbe stato reso disponibile per i telefloni di aziende come Samsung, OnePlus, OPPO, Realme, Tecno, Vivo e Xiaomi entro la fine dell'anno. Alcuni di questi brand hanno già annunciato le proprie interfacce utente personalizzate basate sull'ultimo Android 12; tra queste troviamo la ColorOS 12 di OPPO e One UI 4.0 del colosso sudcoreano Samsung.