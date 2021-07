Google dovrebbe introdurre nuove API per la modalità di gioco per la nuova iterazione del sistema operativo mobile Android 12. Il gigante dei motori di ricerca ha presentato il tanto atteso rinnovamento del software per device mobili durante l'evento I/O di quest'anno. Oltre allo show, ci sono state altre conferenze per developers che hanno mostrato nuove informazioni relative alla futura UI.

Android 12: cosa aspettarci?

Il Google for Games Developer Summit 2021 prenderà il via il 12 luglio. I keynote dell'evento dovrebbero durare due giorni; il tutto si concluderà il 13 luglio. Oltre a rivelare il programma completo, Google ha impostato le anteprime di YouTube per ciascuno nota chiave. Sebbene né il programma né le anteprime di YouTube hanno rivelato importanti informazioni in merito, queste hanno suggerito alcune delle novità che introdurrà Android 12.

Il sistema operativo Android 12 vanterà un tema molto accattivante, effetti visivi e widget di nuova generazione. Gli sviluppatori Android hanno condiviso un video per il keynote “Aggiornamenti dello spazio di consegna” sul canale YouTube dell'azienda. Mentre il tutto sarà presentato in anteprima tra due giorni, il gigante della tecnologia ha riferito che si sta preparando per “svelare una funzionalità di trasformazione per i dispositivi Android 12“.

Il titolo del keynote, così come la descrizione, suggerisce che la nuova funzionalità migliorerà l'esperienza di download dei videogiochi. Purtroppo, la descrizione non fa luce su come il colosso della tecnologia intenda raggiungere questo obiettivo. Dovremmo aspettare fino a domani per scoprirlo.

La descrizione del video sottolinea che la dimensione dei videogiochi è in aumento, insieme alla qualità del gioco. Con grande dispiacere dei gamers più accaniti, questo comporta lunghi download.

Ancora più importante, la società svelerà una “funzionalità di trasformazione” per i dispositivi che eseguono l'ultimo sistema operativo Android 12.

Ci sarà un altro keynote che si concentrerà sulle API “Game Mode” per Android 12. La società sembra lavorare su nuove API che consentiranno ai giocatori di regolare le proprie impostazioni per aumentare le prestazioni. In alternativa, queste torneranno utili per ottimizzare il consumo energetico in base alle preferenze dei giocatori.

I videogiocatori desiderano personalizzare la propria esperienza inserendo frame rate più elevati o opzioni legate al risparmio della batteria. Le nuove API del sistema operativo Android 12 risponderanno quindi, alle preferenze dei giocatori. La descrizione del video ha esortato i giocatori a integrare e testare i propri giochi mentre si preparano al lancio dei prossimi lanci di telefoni.

Al momento i dettagli più fini sono alquanto rari. Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime settimane.

Google

App