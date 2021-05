Android 12 Beta 1 è ora ufficiale ed è attualmente disponibile per una moltitudine di dispositivi. Questo nuovo software è dotato di un'interfaccia completamente nuova. C'è anche un cambiamento significativo nella barra delle notifiche e negli stili di controllo. Secondo i rapporti, alcuni sviluppatori hanno scoperto che la nuova iterazione del s.o. del robottino verde ha la sua “Game Mode”. Dopo aver attivato la suddetta modalità di gioco, il telefono sblocca una serie di nuove funzionalità. Vediamole nel dettaglio.

Android 12: ecco la Game Mode

Gli utenti possono attivare la “Game Mode” nell'interfaccia delle impostazioni di Android 12. Innanzitutto, è necessario accedere al menu “Notifica” e accedere all'interfaccia Non disturbare. Da lì, bisogna fare clic su Orari. A quel punto comparirà l'opzione per attivare la “Modalità di gioco“. Dopo averla attivata, vedrete le nuove funzionalità fornite con la suddetta modalità di gioco. Questa permette di visualizzare la frequenza dei fotogrammi, la registrazione dello schermo, gli screenshot e le schermate di gioco dal vivo. Tuttavia, sembra che la feature non sia completamente funzionante, per il momento.

Secondo i rapporti emersi in rete, la funzione di registrazione dello schermo dell'interfaccia può scegliere di eseguire la registrazione interna dell'audio del sistema, la registrazione del microfono o quella in simultanea. Le modalità di gioco dei sistemi di altri produttori sono principalmente volte a migliorare le prestazioni e fornire assistenza come il controllo vocale e la gestione delle notifiche.

Il lancio della modalità di gioco nativa di Android 12 di Google renderà molto conveniente per gli streamer di gaming eseguire le live su YouTube o Twitch. Inoltre, la funzione di registrazione interna risolve anche il problema che molti software Android non possono registrare l'audio quando sono intenti a fare il “recording” dello schermo.

Siamo molto curiosi di vedere come verrà adoperata con i principali giochi di telefonia mobile; restate connessi con noi per saperne di più. Non appena avremo maggiori notizie, le condivideremo qui.

Google

App