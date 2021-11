Android 12: ecco i dispositivi Samsung che riceveranno l'aggiornamento

Samsung Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra hanno finalmente ottenuto l'aggiornamento della One UI 4.0 basato su Android 12. Non si tratta però degli unici modelli della casa sudcoreana ad essere in lista d'attesa: scopriamo dunque quali sono i terminali ritenuti idonei dal produttore.

One UI 4.0 con Android 12 raggiungerà questi tablet, foldable e smartphone Samsung

Riportiamo di seguito l'elenco di tutti i dispositivi per i quali Samsung ha confermato il rilascio di Android 12.

Galaxy S:

Galaxy S2 — Disponibile ora

Galaxy S21+ — Disponibile ora

Galaxy S21 Ultra — Disponibile ora

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note:

Galaxy Note 20 — Disponibile in versione beta

Galaxy Note 20 Ultra — Disponibile in versione beta

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy pieghevoli:

Galaxy Z Fold3 — Disponibile in versione beta

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip3 — Disponibile in versione beta

Galaxy A:

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Potrebbe non trattarsi dell'elenco definitivo, di conseguenza non si esclude che Samsung aggiunga in seguito nuovi modelli qualora li ritenesse adatti per l'aggiornamento ad Android 12.