Anche TikTok cede al fascino delle Storie, in dirittura d'arrivo

Siamo ormai abituati a vedere Storie di ogni tipo su social ed applicazioni di messaggistica istantanea più popolari: TikTok, assente ingiustificata fino a questo momento, è pronta per rimettersi in carreggiata.

Anche in Italia si potranno pubblicare le Storie su TikTok

La “nuova” funzionalità è in fase di test dal mese di agosto e, ormai, i tempi sarebbero maturi per il rilascio su larga scala. Il funzionamento è pressoché identico a quanto già apprezzato su altri servizi: clip di breve durata che potranno essere visualizzate entro un tempo massimo di 24 ore.

Un modo per avvicinare ulteriormente il pubblico ai loro tiktoker preferiti, i quali potranno quindi condividere nuovi contenuti sul social network in diversi momenti della giornata, senza particolare attenzione alla cura del prodotto finale (come in molti casi succede).

Proprio come su Facebook, WhatsApp ed altre “realtà affini”, sarà disponibile il pulsante “+” in corrispondenza dell'immagine del profilo: cliccando su di esso potranno essere aggiunte Storie su TikTok in modo semplice ed immediato.