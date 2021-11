TikTok: pugno duro contro challenge pericolose e bufale

TikTok è senza dubbio il social network più utilizzato del momento, soprattutto dal pubblico dei ragazzi. Una simile crescita di popolarità, raggiunta in special modo nell'ultimo anno, ha portato con sé inevitabili conseguenze negative che, nella stragrande maggioranza dei casi, vanno a tradursi in pericolose challenge (talvolta fatali) che fin da subito godono di forte viralità.

Le contromosse di TikTok

Sono tantissime, purtroppo, le segnalazioni ricevute (anche in questi ultimi mesi): ragazzini intenti a provare un'esperienza di asfissia temporanea, oppure sdraiati per strada con automobili in arrivo a poca distanza, completando il quadro con tentativi di saltare tra un balcone e l'altro precipitando poi nel vuoto. Una lista lunghissima, che potrebbe non essere completata in breve tempo.

Lo staff di TikTok ha quindi deciso di prendere in mano la situazione, avviando specifici controlli nel momento stesso in cui un determinato hashtag “sospetto” raggiungesse altissime condivisioni in maniera pressoché immediata. Un algoritmo metterà in risalto eventi di questo tipo in favore del controllo umano per un'analisi concreta della circostanza e, nel caso in cui venissero riscontrati gli estremi per un intervento, si agirà con mirate azioni di censura.

Quanto detto assumerà valore anche in rapporto a challenge finalizzate alla diffusione di notizie fasulle, con l'unico scopo di procurare immotivato allarmismo: come per gli episodi descritti in precedenza, lo staff di TikTok sarà fin da subito pronto per mettere a tacere ogni bufala in circolazione (o almeno, ce lo auguriamo).