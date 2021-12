Anche Redmi svela un monitor Pro con risoluzione 2K

Anche Redmi ha appena lanciato un monitor per i professionisti; è stato svelato da Xiaomi dopo che la casa madre ha presentato il primo pannello con tecnologia PANTONE.

Redmi Monitor 27″ Pro: le caratteristiche

Soprannominato Redmi Monitor 27″ Pro, questo prodotto offre una risoluzione 2K a un prezzo accessibile. Diamo un'occhiata a tutto ciò che ha da offrire.

Il nuovo pannello di Redmi viene fornito con il numero di modello RMMNT27NQS. Sfoggia uno schermo LCD IPS da 27 pollici con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (2K), 16,7 milioni di colori e una luminosità di 300 nit. Supporta la gamma di colori sRGB al 100% e l'oscuramento DC. È certificato da TÜV Rheinland e SGS per una bassa emissione di luce blu.

Poiché si tratta di un modello economico, offre opzioni di porta alquanto limitate; è infatti dotato di una porta HDMI 1.4, una DP 1.2 e una porta audio. In ogni caso, può essere regolato su e giù, inclinato avanti e indietro, ruotato e fissato al muro. Può essere utilizzato anche in verticale. Altre caratteristiche includono: una copertura magnetica per le porte e un foro nel supporto per la gestione dei cavi.

Prezzo e disponibilità

Il monitor Redmi Pro da 27 pollici costa ¥ 1.599 ($ ​​251) in Cina. Ma per un periodo di tempo limitato, sarà venduto a ¥ 1.399 ($ ​​219). Il prodotto arriva con una garanzia di 3 anni ed è già in pre-ordine. Al momento, come per il “cugino” di casa Xiaomi con certificazione PANTONE, non abbiamo alcuna idea della sua disponibilità sui mercati internazionali.

Speriamo che possano arrivare entrambi da noi; sembrano molto interessanti per i professionisti dell'imaging e per i creativi.