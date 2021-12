Xiaomi lancia un monitor 27" 4K con certificazione PANTONE

Xiaomi ha appena presentato un monitor avente una dimensione di 27 pollici e risoluzione 4K con certificazione PANTONE; è il primo al mondo con questa feature.

Xiaomi: cosa sappiamo del primo monitor PANTONE?

Dopo averlo preso in giro per giorni, l'OEM cinese ha finalmente lanciato il suo primo monitor 4K in Cina. Questo prodotto è ufficialmente chiamato “Xiaomi Monitor 27 pollici 4K“. Sebbene l'azienda abbia spoilerato per diverso tempo alcuni dei suoi punti salienti, diamo un'occhiata a tutte le funzionalità che ha da offrire.

Come suggerisce il nome, il nuovo pannello con numero di modello XMMNT27NU sfoggia uno schermo da 27 pollici con cornici sottilissime. Questo pannello LCD IPS ha una risoluzione di 3840 x 2160 pixel (4K), 1,07 miliardi di colori e una luminosità di 400 nit.

Il display certificato PANTONE permette di godere di una precisione cromatica delta E<1, una gamma cromatica DCI-P3 al 99%, una gamma cromatica sRGB al 100%. C'è una chiave fisica dedicata per passare da più modalità professionali a diversi scenari come la progettazione CG, la progettazione CAD e altro ancora. È certificato TÜV Rheinland per una bassa emissione di luce blu. Supporta anche lo standard VESA DisplayHDR 400 HDR e l'oscuramento DC.

Il monitor offre un'ampia varietà di opzioni di connettività come 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A e 1 x jack per cuffie da 3,5 mm. La porta USB di tipo C supporta il trasferimento dei dati, la trasmissione audio/video e una potenza di uscita fino a 90 W.

Il prodotto ha uno sfiato per la dissipazione del calore, una copertura magnetica per nascondere le porte e un foro nel supporto per la gestione dei cavi. Ultimo ma non meno importante, può essere regolato in altezza e sul fronte laterale e può essere montato a parete.

Il monitor Xiaomi da 27 pollici 4K ha un prezzo di ¥ 3,499 ($ ​​549) in Cina e viene fornito con una garanzia di 3 anni. È già disponibile per il preordine nel paese a un prezzo scontato di ¥ 2.999 ($ ​​470) per un periodo di tempo limitato. Al momento, non è noto se e quando arriverà sui mercati internazionali.