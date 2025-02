One UI 7: pochi smartphone riceveranno queste funzioni dei Samsung Galaxy S25

La One UI 7 rappresenta uno degli aggiornamenti software più significativi per i dispositivi Galaxy degli ultimi anni, lanciato in concomitanza con la serie dei Samsung Galaxy S25 durante l’evento Unpacked di gennaio.

Questa nuova interfaccia grafica predisposta da Samsung introduce una serie di funzionalità avanzate, tra cui diverse soluzioni basate sull’intelligenza artificiale come Now Bar e Now Brief.

Non tutte le recenti feature, però, saranno disponibili per gli smartphone più datati, come precisato da Sally Jeong, EVP e responsabile della ricerca e sviluppo di Samsung MX.

One UI 7: l’hardware farà la differenza per Samsung

In un’intervista pubblicata da Samsung Indonesia, Sally Jeong ha spiegato che la pianificazione di One UI 7 ha richiesto oltre due anni prima di passare alla fase di sviluppo, il che ha inevitabilmente provocato il ritardo un momento del lancio.

Nello specifico, le funzioni AI di Samsung si dividono in due categorie: le prime sfruttano l’hardware del dispositivo, come il “Personal Data Engine” che alimenta Now Brief, mentre le seconde si basano sul cloud, come Circle to Search. Quest’ultime possono essere estese ad una selezione più ampia di smartphone Samsung, invece le prime richiedono chipset avanzati per un corretto funzionamento, come lo Snapdragon 8 Elite presente nei Galaxy S25. Ciò significa che alcuni modelli più vecchi potrebbero non supportare alcune delle opzioni rientranti nella prima categoria, nonostante l’aggiornamento a One UI 7.

In aggiunta a quanto appena descritto, alcune feature dovrebbero a tutti gli effetti restare esclusive dei Galaxy S25. Ad esempio, Now Brief non è stato incluso nelle beta di One UI 7 testate sui Samsung Galaxy S24, come riportato da Android Police. Samsung non ha ancora fornito dettagli sui piani di rollout ma secondo alcune indiscrezioni, l’aggiornamento potrebbe non arrivare prima di aprile. Intanto, gli utenti non possono fare altro che attendere ulteriori informazioni, mentre Samsung continua a lavorare per portare queste innovazioni ad un pubblico più ampio, tenendo però conto delle risorse hardware.