Il produttore cinese Huawei ha annunciato ufficialmente che terrà la conferenza di lancio di nuovi prodotti HarmonyOS il 2 giugno. In questo evento, la società presenterà ufficialmente il suo sistema operativo proprietario. In questo show, il colosso cinese annuncerà anche il primo lotto di dispositivi che saranno abilitati a ricevere l'aggiornamento. Secondo i report, troveremo la serie ì P40, la serie Mate40, MateX2, la serie Nova 8 e il MatePad Pro. Tuttavia, questi non saranno gli unici device a ricevere l'upgrade. Ci sarà un secondo e persino un terzo lotto di telefoni idonei per l'adozione di questo firmware. È interessante notare che anche gli smartphone Honor saranno pronti per godere di tale iterazione del software.

I vecchi device Honor potranno aggiornarsi ad HarmonyOS

Ovviamente, solo gli ultimi smartphone Huawei e Honor lanciati in commercio riceveranno l'aggiornamento HarmonyOS per ora.

Il tempo di rilascio e la categoria daranno priorità a serie come Mate, P, nova e poche altre ancora. Dopo questi, anche Honor Digital e serie V riceveranno l'aggiornamento.

Huawei considera i vecchi utenti Honor come parte integrante dell'azienda. Secondo quanto riferito, il produttore cinese non dimenticherà questi utenti. L'azienda di Ren Zhengfei assicura ai vecchi utenti che la versione HarmonyOS è già pronta al lancio. Alla conferenza del 2 giugno, avremo maggiori informazioni sulla HarmonyOS for Honor. Quando diciamo “Honor Old Users“, intendiamo i device rilasciati prima della divisione dei due marchi. Inoltre, Huawei metterà in mostra HarmonyOS nei suoi Experience Store di esperienza.

Già alla fine di aprile di quest'anno, l'azienda ha lanciato un test pubblico su piccola scala del firmware in questione. Questo programma di testing era solo per pochi sviluppatori, ma i risultati hanno attirato tanta attenzione nel settore. La società ha aumentato il numero di sviluppatori che ottengono la beta negli ultimi mesi.

Nelle notizie correlate, sappiamo che vedremo a breve il nuovo MatePad Pro 2 e i nuovi orologi Watch 3 e 3 Pro.

