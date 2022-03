Apple adesso permette di acquistare iPhone ricondizionati

Secondo quanto si osserva dal web, sembra che Apple abbia iniziato a vendere iPhone 12 e 12 Pro ricondizionati sul proprio store ufficiale. Ovviamente, parliamo solo di questi due modelli (non vi è traccia del Mini e del Pro Max), ma è già un primo passo.

Purtroppo, tale iniziativa – al momento – è limitata al solo territorio degli Stati Uniti, ma ipotizziamo che presto si allargherà anche agli altri paesi. Non di meno, è la prima volta che la società vende telefoni ricondizionati sul proprio store.

Perché Apple vende iPhone 12 ricondizionati?

Facciamo un rapido passo indietro: la line-up di iPhone 12 è stata annunciata per la prima volta nel lontano 2020. Da allora, il colosso americano ha svelato anche la gamma 13 e proprio di recente, l'ottimo SE (2022), il mediogamma più prestante del momento, con SoC Bionic A15 e modem 5G. Curiosamente, negli USA, l'azienda di Cupertino ha deciso di vendere i modelli di due anni fa come “ricondizionati” all'interno dello store.

Finora infatti, trovavamo iPod, Mac, iPad, ma mai telefoni cellulari. Finora infatti, per un “usato garantito rigenerato” (detto anche ricondizionato), occorreva fare affidamento su aziende di terze parti.

Si può osservare sul sito ufficiale che i modelli di ricondizionati di iPhone 12 e 12 Pro da 6,1 pollici si possono acquistare in tutte le colorazioni annunciate dalla mela durante il keynote e in tutti i tagli possibili. I clienti americani hanno anche la possibilità di programmare un ritiro in negozio o farselo spedire direttamente a casa.

Veniamo alla domanda cardine: ma quanto si risparmia? Bella domanda. Lo sconto per questi device è pari al 15% rispetto alla controparte nuova. In poche parole, il modello base con 64 GB si porta a casa a 619 dollari. Mica male, se ci pensate. Rispetto al prezzo di listino USA, ci sono 100 dollari di sconto.

I telefoni sono tutti sbloccati, senza connessioni con provider di alcun tipo e hanno tutti una scocca perfetta e una batteria nuova di zecca. Nella scatola bianca si troverà soltanto il cavo USB C-Lightning e il manuale. Speriamo che questa mossa arrivi presto anche da noi.

