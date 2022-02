Cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini: lo SCONTO di cui approfittare

La cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini, grazie alla quale potrai effettuare la ricarica wireless continuando a proteggere il dispositivo, viene proposta oggi al prezzo più basso di sempre. Esteticamente, il tuo melafonino non verrà stravolto: il tocco di Apple c'è, e si vede. Praticità e sicurezza sono le parole chiave, oltre all'estrema maneggevolezza che questa ottima cover è in grado di assicurare. La soluzione più indicata per prenderti cura al meglio del tuo iPhone.

Non perdere questa ghiotta occasione, prima che l'offerta termini: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 45%, pagherai appena 30 euro con un risparmio di ben 25 euro.

Cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

L’esterno della cover è realizzato in silicone, molto piacevole al tatto, mentre la fodera interna prevede soffice microfibra per proteggere ogni millimetro del tuo iPhone 12 mini. I magneti fanno in modo che la custodia si agganci e si sganci con estrema facilità, permettendoti di ricaricare il melafonino in modalità wireless e soprattutto in totale sicurezza. Potrai tranquillamente mantenere la cover applicata al telefono collegando l’alimentatore MagSafe o poggiando lo smartphone su una base di ricarica certificata Qi.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello la tua cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini: oltre ad un notevole risparmio di spesa, la riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.