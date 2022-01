Amouranth sfida Twitch: svelate perché bannate gli streamer!

Amouranth, come è conosciuta Kaitlyn Siragusa, nota streamer e imprenditrice di successo, chiede a Twitch maggior trasparenza circa le motivazioni che portano il canale viola a decidere per il ban degli streamer. Lei stessa, del resto, è stata spesso “vittima” di momentanee sospensioni.

La principale streamer femminile della piattaforma Amazon chiede che le cose cambino al più presto: Twitch al momento fornisce ai diretti interessati le specifiche dirette per cui è scattato il divieto, oltre alla data di violazione, ma nessun dettaglio circa le motivazioni che hanno portato alla sospsensione.

“Lo fanno perché non vogliono avere la responsabilità di dirti cosa hai fatto di sbagliato. Non vogliono prendersi in carico le proprie stesse politiche.”

Ha dichiarato la 28enne nel corso di un'intervista concessa a VICE.

Amouranth contro Twitch e il controverso sistema dei ban

Dopo l'ultimo ban ricevuto da Twitch alla fine del 2021, Amouranth ha spiegato in un video pubblicato su YouTube di aver impiegato giorni a capire cosa aveva fatto di sbagliato. E, di fatto, non è mai stata effettivamente avvisata delle azioni che avrebbe dovuto evitare in futuro.

“Sapete, non sembrava che a loro piacesse la mia maschera da uccello per l'ASMR, credo. In realtà però non me lo hanno detto direttamente. Qualunque cosa abbia fatto devo scoprirla da sola ma, chiaramente, qualsiasi cosa sia è evidente che a loro non piaccia.”

La streamer non perde occasione per difendere la natura delle sue dirette attaccando indirettamente anche i videogiochi, contenuto principale di una piattaforma come Twitch.

“È ironico. Perché io sono qui ad abbracciare la mia sessualità e ci sono persone che hanno problemi al riguardo quando tutti i giochi che adolescenti e adulti giocano su Twitch includono donne costantemente sessualizzate. In Dead or Alive ci sono ragazze in bikini, in GTA trovi delle spogliarelliste…“.

Non è la prima volta che la Siragusa si scaglia apertamente contro il canale viola per la scarsa trasparenza delle sue politiche di sospensione. In ogni caso, è improbabile che Amouranth decida di abbandonare del tutto Twitch: il suo scopo, ha più volte dichiarato, è quello di trarre energia positiva dall'odio dei suoi detrattori.