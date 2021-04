Durante lo State of Play del mese di aprile – tenutosi ieri in live streaming – Sony ha annunciato la versione PS4 e PS5 di Among Us. Il titolo uscirà entro il 2021, sebbene la società giapponese non abbia indicato alcuna data o probabile finestra di lancio.

Lo scorso anno Among Us ha riscosso un enorme successo, rivelandosi uno dei titoli più giocati dell’anno su PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili. L’assenza di una versione PlayStation ha diffuso un certo malcontento tra i videogiocatori da salotto, ma ecco che – dopo l’annuncio dell’imminente arrivo su Xbox – Sony promette di rendere disponibile il noto party game anche per PS4 e PS5 entro fine anno.

Con ogni probabilità Among Us su console sarà pressoché identico alla versione PC, un titolo multiplayer nel quale i giocatori devono investigare per scoprire chi tra loro è l’assassino (impostore). Su PS4 e PS5 verrà reso disponibile un particolare cappello ispirato a Ratchet, protagonista di Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo capitolo della serie annunciato nelle scorse ore.

Insomma, entro fine anno Among Us sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS e Android.

Videogames