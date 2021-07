Among Us potrebbe arrivare su PlayStation 4 e PlayStation 5 già nel mese di agosto, secondo le informazioni scovate da PlayStation Game Size analizzanto il database del PS Store.

Lo scorso anno Among Us ha riscosso un enorme successo, rivelandosi uno dei titoli più giocati dell'anno su PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Di recente il titolo è stato rilasciato anche per Xbox, mentre Sony ne ha soltanto annunciato l'uscita entro fine anno, senza indicare una data precisa. Stando a quanto pubblicato sul profilo Twitter di PlayStation Game Size, Among Us sarebbe in uscita il prossimo 31 agosto su PS4 e PS5.

Come riferito dal leaker, la data in questione potrebbe essere soltanto un place-holder, ovvero un semplice segnaposto in attesa che venga comunicata la data d'uscita ufficiale.

Con ogni probabilità Among Us su console sarà pressoché identico alla versione PC, un titolo multiplayer nel quale i giocatori devono investigare per scoprire chi tra loro è l'assassino (impostore). Su PS4 e PS5 verrà reso disponibile un particolare cappello ispirato a Ratchet, protagonista di Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo capitolo della serie annunciato nelle scorse ore.

