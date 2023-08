Americano automatico con Electrolux: la macchinetta in SCONTONE

Un caffè espresso al giorno toglie il medico di torno, tuttavia è anche vero che non esiste solo questo formato di bevanda dal momento che puoi deliziarti anche con una bella tazza di americano quando più ne hai voglia. Caffettiera sul fuoco? No grazie visto che poi avere a portata di mano questa macchina Electrolux creata appositamente.

Prezzo minimo con sconto del 25% ora su eBay. Collegati sulla pagina per acquistare questo gioiellino a soli 59,99€ e realizzare tutti tuoi sogni più nascosti anche se poco italiani.

Non avere dubbi sulla spedizione dal momento che è completamente gratuita e veloce su tutto il territorio italiano.

PS: ti faccio sapere che il venditore è Electrolux stessa.

Macchina per caffè americano Electrolux: una bella tazza ogni mattina

La macchina per caffè americano firmata Electrolux la tua migliore amica e compagna di ogni giorno. Bella quanto di design, la metto in cucina e la attivi quando più hai voglia di una tazza fumante della tua bibita preferita.

Goditi il tuo strepitoso caffè direttamente a casa senza neanche alzare un dito perché è presente la funzione di programmazione che puoi attivare a partire da 24 ore prima. Immagine: ti alzi e trovi già pronto tutto quanto.

Puoi anche personalizzare l’erogazione del caffè in quanto è presente la funzione per gli aromi grazie alla quale puoi sperimentare un sapore intenso e più profondo.

E se vai di fretta non aver neanche paura di averla lasciata aperta perché la macchinetta ha una funzione di auto spegnimento dopo 40 minuti. Questa caratteristica ti permette di lasciare in caldo l’erogazione nel caso qualcuno si svegli dopo di te e abbia voglia di una tazza fumante di americano.

Che altro dirti se non che è l’acquisto perfetto? Collegati subito su eBay per poter acquistare questa meravigliosa macchinetta per il caffè americano firmata Electrolux a soli 59,99 €.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.