Amazon Trading: AGCOM mette in guardia sulla nuova truffa

Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, ha denunciato una nuova truffa realizzata da falsi operatori di una fantomatica Amazon Trading. Si tratta di una strategia, tanto interessante quanto pericolosa, sfruttata da cybercriminali esperti che sfruttano la popolarità e la fiducia di uno dei brand più conosciuti legato al mondo dello shopping online.

“Nella mattina del 5 marzo ho ricevuto una chiamata da un sospetto spam. Rispondo e una voce registrata mi comunica la possibilità di investire i miei soldi con Amazon“, ha raccontato Capitanio. “Digito 1, do il mio consenso per saperne di più. Poco dopo mi arriva una chiamata, da un altro numero, questa volta c’è un operatore reale. Mi dice che a seguito del mio consenso mi sta contattando per fissare un appuntamento telefonico con un esperto che mi aiuterà”.

Il Commissario AGCOM ha deciso di capire meglio come si svolge questa nuova truffa, soprannominata la truffa di Amazon Trading. Precisiamo che Amazon è completamente estranea a questa pratica e che nessun operatore che lavora per l’azienda sta contattando gli utenti per proporre formule di investimento.

Come avviene la truffa Amazon Trading

Cosa è successo a Capitano che rivela come avviene la truffa definita Amazon Trading? “35 minuti di telefonata con cui Vivienne da Amazon, così si presenta, mi offre la possibilità di investire 249 euro e di guadagnarne circa 40-90 già nel primo mese. E così per tutti i mesi seguenti. Nel corso della chiamata chiedo più volte conferma che si tratti di un investimento ‘gestito’ da Amazon. Lei mi conforta: si tratta di Amazon, me lo assicura”.

Durante la telefonata, questi truffatori chiedono anche alcune informazioni come età, professione e residenza. Secondo quanto dichiarato dalla falsa operatrice Amazon, questi dati permetterebbero loro di capire se l’utente risulti adatto a questo progetto.

“Mi chiede la mail così da potermi inviare un link per eseguire la transazione. Devo prima pagare inserendo i dati della mia carta di credito e solo dopo mi darà il link a questa esclusiva piattaforma (ancora senza nome) da cui potrò gestire i miei nuovissimi investimenti”, continua il racconto Capitanio.

Diffida sempre da chi ti contatta telefonicamente e si finge operatore di Amazon per offrirti guadagni elevati a fronte di una “piccola” somma di investimento. Evita sempre di fornire i tuoi dati personali e le tue informazioni di pagamento a chi non conosci e per i quali non hai ricevuto informazioni soddisfacenti per identificarli.