Amazon SVENDITA scellerata: solo sconti del 50% su tanti prodotti (da 9,50€)

Usando il coupon, che puoi attivare direttamente sulla pagina del prodotto, puoi ottenere sconti del 50% su Amazon. Un risparmio che si aggiunge anche alle promozioni già disponibili e che puoi ottenere attivando l’offerta in pagina, proprio come nell’immagine d’esempio seguente.

Potenti faretti solari con paletto (confezione da 4 unità) a 9,50€ invece di 18,99€.

Metal detector portatile a 19,99€ invece di 39,99€.

Smartwatch con ampio display da 1,91″, con supporto alle chiamate in vivavoce e all’assistente vocale Alexa, a 20,99€ invece di 69,99€ (usa anche il codice sconto ” 2DYJ7UDV ” prima di completare l’ordine).

Spazzola elettrica ricaricabile con testine intercambiabili e velocità regolabili a 24,99€ invece di 49,99€.

Aspirapolvere con batteria ricaricabile e grande potenza aspirante (con accessori) a 24,99€ invece di 49,99€.

Tiragraffi grande per gatti a 34,49€ invece di 68,99€.

Asciugacapelli professionale a 34,99€ invece di 68,98€.

Scrivani da gaming con tappetino per il mouse a 99,99€ invece di 199,99€.

Stazione di ricarica con 7 porte, da 245W totali, a 39,99€ invece di 79,99€.

Smartwatch multifunzione con torcia integrata, oltre 100 modalità sportiva, batteria a lunga durata e 2 cinturini a 39,99€ invece di 79,99€.

Proiettore con supporto al 4K, batteria integrata ricaricabile e capacità di proiettare fino a 240″ a 74,50€ invece di 149€.

Non aspettare troppo tempo per approfittare di queste occasioni Amazon a tempo limitato: lo sconto del 50% durerà solo per poco! Attiva le offerte direttamente sulla pagina del prodotto e prendi quello che preferisci adesso, prima che le promozioni scadano.