Amazon sfida ChatGPT con una sua Intelligenza Artificiale

Stando a quanto riportato recentemente da The Information, Amazon sarebbe al lavoro per sviluppare un nuovo modello di Intelligenza Artificiale che sfiderà ChatGPT con un faccia a faccia che sembra promettere bene. Il nuovo modello AI, chiamato Olympus, dovrebbe essere in grado di analizzare video e immagini oltre che testo.

Uno degli aspetti interessanti, emersi da queste indiscrezioni, è che questo modello di AI multimediale, permetterebbe agli utenti di cercare scene specifiche all’interno di video attraverso semplici prompt testuali. Una notizia non da poco quindi per chi crede molto nell’Intelligenza Artificiale e nella sua capacità di migliorare le nostre interazioni con la tecnologia.

Lo sviluppo di Olympus si inserisce in un contesto più ampio di investimenti che Amazon sta facendo nel campo dell’intelligenza artificiale, per raggiungere e superare volti importanti di questo panorama come ChatGPT e Perplexity. Recentemente si è parlato di un investimento di altri 4 miliardi di dollari in Anthropic, portando l’investimento a 8 miliardi di dollari.

Amazon vuole concorrere con ChatGPT

La notizia di Olympus fa emergere chiaramente la volontà di Amazon di ridurre la sua dipendenza da Anthropic, per quanto riguarda i modelli AI multimediali, e così fare diretta concorrenza a ChatGPT. L’azienda sembra quindi voler sviluppare tecnologie AI proprietarie nel settore.

Ecco quali potrebbero essere le caratteristiche principali di Olympus:

capacità multimediale nell’elaborare input di vario tipo, inclusi testo, immagini e video;

nell’elaborare input di vario tipo, inclusi testo, immagini e video; ricerca avanzata per permettere agli utenti di trovare dettagli specifici in un video;

per permettere agli utenti di trovare dettagli specifici in un video; comprensione delle scene con un modello in grado di interpretare e analizzare le scene presenti in immagini e video.

Le applicazioni di Olympus potrebbero essere varie, garantendo ad Amazon una certa indipendenza da ChatGPT per fornire agli utenti un pacchetto completo in questo settore:

e-commerce : garantire agli utenti ricerche visive e raccomandazioni di prodotti migliori durante l’acquisto;

: garantire agli utenti ricerche visive e raccomandazioni di prodotti migliori durante l’acquisto; analisi sportiva : offrire ricerche e analisi di specifiche azioni o momenti nei video di eventi sportivi trasmessi live e on demand;

: offrire ricerche e analisi di specifiche azioni o momenti nei video di eventi sportivi trasmessi live e on demand; ispezioni geologiche: supportare le aziende petrolifere e del gas nell’analisi di immagini e video per le diverse operazioni.

Tutto questo mentre Amazon sta inaugurando diverse novità sul suo shop, come le consegne non urgenti che permettono di ottenere un extra sconto sull’acquisto con consegna posticipata per prodotti idonei.

Alcune indiscrezioni pensano che Amazon potrebbe annunciare Olympus, la sua alternativa a ChatGPT, durante la conferenza annuale AWS, prevista per la prossima settimana. Questo evento potrebbe essere l’occasione per presentare diverse novità in merito alla sua AI e alle applicazioni del nuovo modello.