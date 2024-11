Amazon sconti 50% ESCLUSIVI al Black Friday: occasioni a partire da 6,99€

La settimana del Black Friday Amazon prevede anche tantissimi coupon, pronti a offrirti uno sconto del 50%, anche su prodotti già in promozione!

Il loro utilizzo è semplicissimo: attiva l’offerta in pagina dove indicato dalla freccia nell’immagine d’esempio (troverai il box in pagina prodotto, se non lo trovi allora la promozione è già finita). Visualizzerai il prezzo finale al momento di effettuare il pagamento.

Luci solari segnapasso per vialetto a 6,99€.

Powerbank con ricarica rapida, super slim, a 9,99€.

Confezione da 2 powerbank con ricarica rapida (da 10000 mAh ognuno) a 13,99€ invece di 27,99€.

Scanner a parete con rivelatore di montanti a 14,99€ invece di 29,99€.

Smartwatch con display circolare perfetto per monitorare sport e salute e dotato anche di vivavoce dal polso a 18,39€ invece di 79,99€ (applica il codice ” XQYSJC6F ” prima di pagare).

Smartwatch con ampio schermo, chiamate dal polso e tante modalità sportive a 27,07€ invece di 54,14€.

Luce da scrivania doppia barra da 24W a 34,99€ invece di 69,99€.

Auricolari Bluetooth con ENC e fino a 25 ore di autonomia complessiva a 22,25€ invece di 105,99€ (inserisci il codice ” N6K2OTFT ” prima di completare l’ordine).

Hub USB C 6 in 1 multiporta compatibile con Mac a 49,44€.

Sistema per hair style 5 in 1 e ioni negativi a 49,99€ invece di 99,99€.

Sfodera il coupon e taglia il prezzo del 50% su Amazon: affari eccezionali, disponibili per un periodo limitato o fino a esaurimento scorte. Non perdere il meglio del Black Friday e goditi i mega sconti!