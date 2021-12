Amazon Prime Video: tutte le serie TV in arrivo a gennaio 2022

Un anno volge al termine e un altro è inesorabilmente in arrivo. Cosa c'è di meglio se non dargli il benvenuto al calduccio davanti al nostro televisore? Scopriamo insieme quali sono i ricchi contenuti che presto saranno disponibili su una delle piattaforme streaming on demand più apprezzate al mondo. Ecco tutte le serie TV in uscita a gennaio 2022 su Amazon Prime Video e alcune anticipazioni che arriveranno lungo tutto il nuovo anno.

Amazon Prime Video: il calendario completo delle serie TV in uscita a gennaio

Un calendario serrato quello che aspetta tutti gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime che, tra le altre cose, dà diritto all'accesso della piattaforma proprietaria di Amazon Prime Video. Infatti, gennaio si rivelerà un mese chiave perché sarà parecchio rinnovato il catalogo dei contenuti. Ecco tutte le date di uscita delle nuove serie TV in arrivo.

Ecco quali titoli saranno disponibili già dal primo giorno dell'anno, sabato 1 gennaio 2022:

The Big Bang Theory (stagione 12)

Casa Vianello (stagioni 4-6)

The Good Doctor (stagione 4)

I Liceali (stagioni 1-3)

Riverdale (stagione 5)

Supernatural (stagione 14)

The Night Shift (stagioni 1-4)

The Vampire Diaries (stagioni 1-7)

Invece lunedì 10 gennaio arriverà:

Unforgettable (stagioni 1-4)

Attesissima su Amazon Prime Video, finalmente sarà disponibile completa di tutte e quattro le stagioni da sabato 15 gennaio 2022:

SWAT (stagioni 1-4)

Lunedì 17 gennaio sarà invece il giorno dell'acclamata serie TV italiana tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi:

Monterossi (stagione 1)

Giovedì 20 gennaio:

What's Anna (stagione 1)

Ready music Play (stagione 2)

Venerdì 21 gennaio 2022 Amazon Prime Video porterà in scena un capolavoro acclamato dalla critica. Si tratta di una serie TV in 8 episodi che racconta la storia di tre coinquilini affetti da autismo:

As We See It (stagione 1)

Infine ecco le serie TV in programma per lunedì 31 gennaio 2021:

Stargate SG-1 (stagioni 1-10)

Hunter X Hunter (stagione 1, episodi 37-75).

Un anno ricco di attese

Nonostante gennaio sia già carico di nuove serie TV davvero fantastiche, Amazon Prime Video ha diversi altri contenuti che farà uscire lungo tutto il 2022. Ecco un elenco di quelli più attesi e annunciati dal colosso dello streaming on demand: