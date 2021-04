Amazon Prime Video è certamente una delle piattaforme di streaming video più popolare a livello internazionale e ormai anche in Italia. Se non l’hai ancora fatto, ecco perché dovresti provare gratis il servizio.

Amazon Prime Video: molto più di quanto pensi

Sono almeno 5 i motivi per i quali apprezzo e non poco questa piattaforma:

ha un catalogo in espansione continua, anche sotto il punto di vista dei contenuti dedicati allo sport; funziona su smartphone, browser Web, tablet, PC, smart TV, box TV Android e su tutti i dispositivi Amazon Fire: insomma, posso scegliere di guardarlo a partire da qualsiasi device o quasi; puoi scaricare i contenuti e guardarli offline: un dettaglio da non trascurare in parecchie situazioni, ad esempio quando si viaggia; si può valutare e provare gratis per un mese e non ci sono vincoli di abbonamento; a un prezzo mensile di 3,99€ (o ancora meglio, 36€ all’anno) non solo porti a casa Prime Video, ma tutti i servizi di Amazon Prime, quindi: “consegne in 1 giorno senza costi aggiuntivi su 2 milioni di articoli e in 2-3 giorni su moltissimi altri, spazio di archiviazione per le foto illimitato su Amazon Drive, accesso in anteprima alle Offerte Lampo su Amazon.it e contenuti di gioco esclusivi con Twitch Prime”.

Ad oggi, nessun’altra piattaforma di contenuti in streaming ti permette – in un unico abbonamento – di godere anche di tantissimi altri vantaggi e già solo questo, a mio avviso, basterebbe per avere Prime Video su ogni dispositivo. Se poi ci aggiungi tutti gli altri lati positivi – e il fatto che si possa provare gratis – allora è il momento di iscriversi, esplorarlo per 30 giorni e poi decidere (attenzione però, al termine dei 30 giorni, il rinnovo è automatico a 3,99€/mese: ricordati di disdire qualche giorno prima, se non sei intenzionato a proseguire).

—> prova gratis Amazon Prime Video per 30 giorni <—

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

