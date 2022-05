Amazon Prime Video: Real Madrid Vs Manchester City Gratis in streaming

È tutto pronto per la partita della UEFA Champions League che decreterà una delle due squadre che accederanno alla finalissima in programma a Parigi il prossimo 28 maggio 2022. Infatti, mercoledì 4 maggio 2022, al Santiago Bernabeu di Madrid si sfideranno Real Madrid e Manchester City. Il match sarà trasmesso in live streaming su Amazon Prime Video.

Il Manchester City ha portato a casa la vittoria all’Etihad Stadium con un 4-3, così da avere un piccolo vantaggio sulla rivale e fare il tutto e per tutto per mantenerlo. Ovviamente anche il Real Madrid dovrà portare a casa la vittoria così da poter disputare la finale di Coppa dei Campioni, dopo cinque anni dall’ultima vittoria contro la Juventus.

Tutti gli appassionati di calcio non possono perdersi questo scontro che promette forte emozioni. In campo giocheranno campioni di alto stile e perciò si prevede una partita ricca di azione, forse meglio di quella di andata.

Scopriamo quindi come tutti possono vedere Real Madrid Vs Manchester City Gratis in live streaming su Amazon Prime Video. Lo start è previsto con il calcio di inizio alle ore 21 di mercoledì 4 maggio 2022.

Amazon Prime Video: come vedere gratis Real Madrid Vs Machester City

Non vediamo l’ora quindi di scoprire chi fra Real Madrid e Manchester City raggiungerà vittoriosa la finale tanto attesa della UEFA Champions League. Si tratta di una partita attesissima che verrà trasmessa con tutta la qualità che solo Amazon Prime Video garantisce.

Durante il match, infatti, sarà possibile accedere a tutti i dati relativi allo scontro grazie alla nuova funzione X-Ray di Amazon Prime Video. Si tratta di un modo per non togliere mai lo sguardo dai giocatori, ma allo stesso tempo rimanere informati sulle statistiche della partita.

Ma come è possibile vedere Gratis Real Madrid Vs Manchester City? Sottoscrivendo la prova gratuita direttamente alla pagina dedicata di Amazon Prime Video. Registrando un nuovo account chiunque avrà quindi accesso a un periodo di prova pari a 30 giorni dei servizi Prime, fra i quali sono inclusi tutti i contenuti della piattaforma di streaming on demand proprietaria.

Ti aspettano tantissimi film, serie TV, show e documentari, oltre all’affascinante UEFA Champions League in esclusiva per tutti gli amanti dello sport del calcio.