Amazon Prime Video: tutto pronto per le novità di giugno 2022

Amazon Prime Video: serie TV originali in esclusiva a giugno 2022

3 giugno 2022

The Boys

The Boys 10 giugno 2022

Fairfax – seconda stagione

Fairfax – seconda stagione 17 giugno

L’estate nei tuoi occhi

L’estate nei tuoi occhi 24 giugno

Chloe – Le maschere della verità

The One That Got Away

Amazon Prime Video: altre serie TV e show in arrivo a giugno 2022

1 giugno

Naruto – terza stagione

Summer & Todd: L’Allegra Fattoria

Naruto – terza stagione Summer & Todd: L’Allegra Fattoria 17 giugno

World Of Winx – prima stagione (episodi 14-26)

World Of Winx – prima stagione (episodi 14-26) 23 giugno

Change!! Shin Getter Robot L’Ultimo giorno del Mondo – prima stagione

Change!! Shin Getter Robot L’Ultimo giorno del Mondo – prima stagione 25 giugno

Bleach – quindicesima stagione

Bleach – quindicesima stagione 26 giugno

Naruto – quarta stagione

Naruto – quarta stagione 30 giugno

Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo – prima stagione

Film originali e in esclusiva

15 giugno

The Contractor

The Contractor 24 giugno

My Fake Boyfriend

Altri film in arrivo a giugno 2022 su Amazon Prime Video

1 giugno

Fargo

Point Break

Il discorso del re

Fargo Point Break Il discorso del re 2 giugno

Bigfoot Family

Bigfoot Family 3 giugno

Inheritance

Inheritance 6 giugno

We Are Your Friends

Con chi viaggi

We Are Your Friends Con chi viaggi 7 giugno

Warning

Warning 8 giugno

Intreccio di destini

Intreccio di destini 9 giugno

Now You See Me 2

Now You See Me 2 13 giugno

La paranza dei bambini

La paranza dei bambini 14 giugno

The Last Survivors

The Last Survivors 15 giugno

Incoming

Breach – Incubo nello spazio

Incoming Breach – Incubo nello spazio 18 giugno

Arlington Road – L’inganno

Arlington Road – L’inganno 20 giugno

Copshop

Copshop 23 giugno

La cena perfetta

La cena perfetta 26 giugno

Ghiaccio

My Hero Academia: World Heroes’ Mission

Ghiaccio My Hero Academia: World Heroes’ Mission 28 giugno

La Famiglia Addams

