Amazon Prime Video: guida definitiva alle migliori serie TV del 2021

Da sempre Amazon Prime Video si è distinto per la qualità delle sue proposte. Non solo in merito a una selezione sempre attenta dei contenuti, ma anche per le sue produzioni originali. Ovviamente lungo tutto il 2021 sono stati tanti. Ecco perché può essere utile una guida definitiva alle migliori serie TV uscite durante quest'anno che ormai volge al termine. Mese per mese scopriremo quali sono quelle che vale la pena vedere o anche rivedere, prima che arrivi il 2022 con le sue novità che saranno, ne siamo sicuri, numerose e incredibili.

Amazon Prime Video e le migliori serie TV del 2021

Facciamo un breve viaggio nel tempo e torniamo a gennaio quando a uscire su Amazon Prime Video sono state due serie TV che hanno fatto impazzire molti iscritti al servizio:

American Gods – stagione 3;

Star Trek: Lower Decks – stagione 1.

A febbraio, invece è stata la volta di altre due serie TV molto differenti tra loro, ma che hanno trovato un certo apprezzamento da parte del pubblico:

Soulmates -stagione 1;

Tutta colpa di Freud – stagione 1.

Marzo e aprile, invece, sono stati due mesi abbastanza tranquilli in quanto a novità proposte da Amazon Prime Video. Tuttavia due titoli meritano di essere annoverati tra le migliori proposte:

Invincibile – stagione 1;

Leonardo – stagione 1.

Continuiamo con maggio che è stato palcoscenico per l'esordio di 3 nuove serie TV e più precisamente il remake del best seller internazionale di Christiane F., di una miniserie basata su un sul romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead e una docuserie veramente toccante. Rispettivamente si tratta di:

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino – stagione 1;

The Underground Railroad – miniserie;

Veleno – docuserie.

Arriviamo poi agli inizi dell'estate. Clima caldo, vacanze alle porte e cosa c'era di meglio se non 3 serie TV davvero super? Amazon Prime Video a giugno e luglio ci aveva infatti stupito con:

Bosch – stagione 7;

Solos – stagione 1;

LORO – stagione 1.

Invece, ad agosto, mese per eccellenza delle ferie estive, Amazon Prime Video ha sfoderato diverse armi vincenti. Ben 4 sono state le serie TV uscite a catalogo:

Cruel Summer – stagione 1;

Modern Love – stagione 2;

Nine Perfect Strangers – miniserie;

Kevin Can F**k Himself – stagione 1.

La stagione è poi ripartita a pieno ritmo con settembre e ottobre dove i motori si sono scaldati per l'uscita di alcune serie TV attesissime dai loro fan. Un mix davvero incredibile di generi che hanno soddisfatto le esigenze di tutti gli abbonati:

Golia – stagione 4;

Dinner Club – stagione 1;

Most Dangerous Game – stagione 1;

So cosa hai fatto – stagione 1;

Maradona: Sogno Benedetto – stagione 1.

Infine eccoci qua, novembre e dicembre, due mesi davvero unici per le serie TV che hanno colorato il catalogo di Amazon Prime Video. Titoli che hanno appassionato ed emozionato i fan di questo incredibile servizio che ha sempre tenuto alto il livello qualitativo delle sue proposte:

Vita da Carlo;

La Ruota del Tempo – stagione 1;

Hanna – stagione 3;

Alex Rider – stagione 2;

Harlem – stagione 1;

The Ferragnez: La serie;

The Expanse – stagione 6.

Insomma, possiamo concludere dicendo che questo è stato un 2021 davvero avvincente e mai noioso da gennaio fino a dicembre. Comunque Amazon Prime Video ci ha promesso un 2022 ancora più intrigante e ricco di contenuti tra film, docuserie, serie TV e proposte speciali.