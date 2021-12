Amazon Fire TV Stick 4K su Unieuro: con 38 euro rendi smart la tua TV

I super sconti di Unieuro non finiscono mai e anche questa volta dal cilindro ha estratto un'offerta incredibile. Ti preoccupa l'arrivo del nuovo digitale terrestre oppure vorresti semplicemente trasformare il tuo televisore in una comoda e pratica smart TV? Ecco l'articolo giusto che, grazie al prezzo incredibile di Unieuro, puoi acquistare senza doverti svenare. Infatti, Amazon Fire TV Stick 4K è tuo a soli 38,99 euro, anziché 64,99 euro.

Amazon Fire TV Stick è l'offerta spaziale di Unieuro

Intramontabile offerta questa di Unieuro che sconta uno dei prodotti più apprezzati e acquistati. Si tratta della fantastica Amazon Fire TV Stick che trasformerà il tuo televisore in un'incredibile smart TV. Una soluzione all in one, che permette non solo di guardare le migliori serie TV o film direttamente dalle app preferite come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e tante altre, ma dà anche la possibilità di guardare la TV in diretta gratuitamente.

Quindi, acquistando questo prodotto dirai addio al problema digitale terrestre e DVB T2. Un'unica soluzione per trasformare, a poco più di 30 euro, il tuo vecchio televisore in una moderna e pratica smart TV. Una scatola magica che contiene tutto ciò di cui hai bisogno e che preferisci, per allietare le tue giornate davanti allo schermo insieme alla tua famiglia. Unieuro si è davvero superata scontando del 40% questo eccezionale e imperdibile prodotto.

Inoltre, grazie all'assistente vocale Alexa, potrai cambiare canale o assistere ai contenuti che preferisci utilizzando solo la tua voce attraverso comandi vocali semplici e intuitivi. Sarà la tua compagna di intrattenimento e vedrai che non sbaglierà un colpo. Cosa stai aspettando? Vivi il cinema a casa tua grazie a immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Scegli di farti un regalo e acquista Amazon Fire TV Stick all'incredibile prezzo di 38,99 euro offerto da Unieuro, invece di 64,99 euro. Potrebbe anche diventare un'ottima idea per Natale da regalare a chi ami.