Amazon Prime Video: ecco i film e le serie TV in arrivo a marzo 2022

Amazon Prime Video ha già pronte una serie di cartucce da sparare il prossimo mese per assicurare tutto l'intrattenimento possibile ai suoi abbonati. Tantissimi contenuti sono in programma, dalle novità ai quelli attesi, sapranno catturare l'attenzione anche dei più esigenti. Scopriamo insieme i film e le serie TV in arrivo a marzo 2022 su Amazon Prime Video. Ecco il calendario completo della nuova programmazione.

Amazon Prime Video: tutti i contenuti in arrivo il prossimo mese

Sono davvero tanti i contenuti in arrivo con il prossimo mese su Amazon Prime Video, oltre alle ultime partite della UEFA Champions League. Questo servizio di streaming on demand offre sempre tantissimi titoli tra i più avvincenti, a livello internazionale, e di altissima qualità, tra i contenuti di produzione originale.

Se ancora non sei iscritto sarai felice di sapere che potrai abbonarti gratis seguendo alcune semplici istruzioni. In un attimo sarai catapultato in mezzo ai tantissimi contenuti incredibili già disponibili di questa piattaforma. Ma ora vediamo quali sono le serie TV e i film in arrivo a marzo 2022.

I film in uscita a marzo 2022

Iniziamo con tutti i film che arriveranno a catalogo su Amazon Prime Video lungo il mese di marzo 2022. Si tratta di un titolo davvero interessante che molti utenti aspettano già da tempo. Ecco cosa ci aspetta il prossimo mese:

Acque Profonde (con Ben Affleck e Ana de Armas) – 18 marzo.

Serie TV in uscita a marzo 2022 su Amazon Prime Video

Molto più corposo è invece l'elenco delle serie TV che approderanno su Amazon Prime Video il prossimo mese. Tra questi è in programma la prima stagione di una docuserie davvero attesissima da tutti gli abbonati al servizio e amanti dello sport su due ruote. Scopriamo insieme il calendario completo di marzo 2022: