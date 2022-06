Amazon Prime Video e Disney+: quale scegliere secondo i tuoi gusti

Stai pensando di sottoscrivere un abbonamento a un servizio di streaming on demand, ma non sai quale? Forse sei indeciso tra Amazon Prime Video e Disney+ che, attualmente, sono tra quelli più blasonati e scelti dagli utenti.

Non ti preoccupare, non sei l’unico a trovarti in questa situazione, molti altri hanno dovuto fare questa scelta. Diversi invece hanno deciso di abbonarsi a tutti e due. Comunque, andiamo per ordine perché se di scelta si parla si deve decidere o per l’uno o per l’altra.

La prima domanda a cui devi rispondere è quale delle due soluzioni ti si addice di più. Ad esempio, se i contenuti che scegli sono spesso indicati per le famiglie allora è il caso che tu ti abboni a Disney . Il servizio costa solo 8,99 euro al mese, con la possibilità di risparmiare due mesi se si sceglie la soluzione annuale a 89,90 euro.

Altrimenti, se cerchi qualcosa di più completo che unisca film, serie TV, show, sport e anche consegna gratuita in 1/2 giorni su milioni di prodotti, musica in streaming e tanto altro, allora la scelta giusta è Amazon Prime Video. Abbonandoti a soli 3,99 euro al mese, avrai tutto questo. Altrimenti potrai risparmiare con l’abbonamento annuale pagando in un’unica soluzione solo 36 euro.

Tra l’altro, iscrivendoti ad Amazon Prime Video, registrando per la prima volta un account, avrai diritto – a differenza di Disney+ – a una prova gratuita di 30 giorni. In questa fase potrai godere di tutti i privilegi sopra elencati e di tanti altri senza dover spendere un centesimo.

Amazon Prime Video: perché sceglierlo

Amazon Prime Video è sì una piattaforma streaming, ma unisce all’offerta molto di più. Si tratta di un servizio completo grazie al quale un utente entra nel mondo del colosso dello shopping online. Difatti, avrà diritto a tanti privilegi:

consegna gratuita per circa 2 milioni di prodotti venduti su Amazon.it;

per circa 2 milioni di prodotti venduti su Amazon.it; consegna veloce per circa 2 milioni di prodotti venduti su Amazon.it;

per circa 2 milioni di prodotti venduti su Amazon.it; Amazon Music con tantissimi brani musicali e podcast in streaming on demand;

con tantissimi brani musicali e podcast in streaming on demand; ebook gratuiti;

gratuiti; Amazon Prime Video con film, serie TV, show, docuserie e sport.

Insomma, si tratta di una soluzione davvero universale per poter avere un pacchetto di benefici a un costo estremamente conveniente. Tra l’altro, lato streaming on demand, sono tantissime le produzioni di successo che sono diventate un cult. Basti pensare a The Boys, disponibile solo su Amazon Prime Video.

Disney+: a chi è rivolto

Disney , invece, a differenza di Amazon Prime Video che è incluso in un pacchetto di servizi, è solo una piattaforma di streaming on demand. La sua principale caratteristica è che, come l’omonima società a cui fa capo, propone contenuti principalmente dedicati alle famiglie.

Sul suo catalogo si trovano tantissimi contenuti per bambini e ragazzi. Tuttavia non mancano anche titoli destinati ai più grandi. Infatti, Disney+ è sì la casa di Disney, Pixar e National Geographic, ma include anche Marvel, Star Wars e Star.

Grazie a Disney+ avrete accesso a tutta la saga di Star Wars al completo. Inoltre, potrete vedere in esclusiva la nuovissima serie TV di Obi-Wan Kenobi. E, come se non bastasse, è in programma anche l’uscita di Star Wars Visions 2.

Insomma, sia Amazon Prime Video che Disney+ sono ottimi servizi di streaming on demand. Speriamo che, grazie ai nostri consigli, avete capito quale dei due fa per voi. Tuttavia, secondo noi, visto il prezzo contenuto, potrebbe essere una mossa furba sottoscrivere l’abbonamento di entrambi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.