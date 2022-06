The Boys 3: tutte le novità in arrivo il 3 giugno su Amazon Prime Video

Tutto è ormai pronto per il terzo debutto di una delle serie TV di maggiore successo esclusiva di Amazon Prime Video. Stiamo parlando di The Boys 3 e dei suoi nuovi episodi. I primi tre usciranno proprio domani, 3 giugno 2022, mentre gli altri a cadenza settimanale.

L’attesa da parte dei fan è tanta perché non vedono l’ora di vedere il proseguo di una storia avvincente che sta piacendo davvero tanto. Ovviamente, per poter accedere al catalogo streaming on demand devi essere abbonato al servizio Prime di Amazon.

Questo pacchetto ti dà l’opportunità di godere dei molti privilegi che il colosso dello shopping online mette a disposizione tra cui consegna gratuita in 1/2 giorni su milioni di articoli, musica streaming con milioni di brani accessibili e tantissimi film, serie TV, show e la UEFA Champions League con Amazon Prime Video.

Se ancora non ti sei abbonato cosa aspetti? Iscriviti subito per ottenere un mese di prova gratuita e poter così vedere i nuovi episodi in arrivo di The Boys 3. Scopriamo insieme tutte le novità di questa serie TV che ha sta facendo innamorare milioni di utenti.

The Boys 3: presto i nuovi episodi su Amazon Prime Video

Domani, 3 giugno 2022, su Amazon Prime Video saranno pubblicati i primi tre episodi della terza stagione di The Boys. Questo titolo sta riscontrando parecchio successo proprio per la sua trama apprezzata dai molti utenti.

Ma cosa devono aspettarsi i fan di The Boys con l’arrivo dei nuovi episodi? Lo ha rivelato la sinossi ufficiale pubblicata da Amazon Prime Video che anticipa, in un certo qual modo, la trama della terza stagione di questo titolo:

È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

Ora occorre aspettare che le ultime 24 ore che separano dall’uscita di The Boys 3 su Amazon Prime Video passino il più velocemente possibile per poter così assistere ai primi tre episodi di questa attesissima serie TV. Le novità non mancheranno così come i colpi di scena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.