Amazon Prime Video: come vedere gratis LOL stagione 2

Dopo tanta attesa, finalmente abbiamo ricevuto la buona notizia che tanto aspettavamo. Il 24 febbraio usciranno in esclusiva su Amazon Prime Video i primi quattro episodi della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Questo divertentissimo show Amazon Original è composto da sei puntate durante le quali si sfideranno a colpi di gag comici eccezionali. Scopriamo insieme come poter vedere questa spettacolare novità su Amazon Prime Video gratis, senza spendere un centesimo.

Amazon Prime Video: attiva la prova gratuita di 30 giorni

Amazon mette a disposizione a tutti i nuovi clienti una prova gratuita di Prime Video. In pratica, per 30 giorni l'utente ha libero accesso a tutti i contenuti di questa incredibile piattaforma streaming on demand. Film, serie TV, show e anche la UEFA Champions League sono solo alcuni dei fantastici privilegi che offre il servizio Prime.

Inoltre, tutti gli acquisti su Amazon godono della consegna gratuita e super veloce che, per circa 2 milioni di prodotti, vuol dire in un giorno, massimo due.

LOL: Chi ride è fuori stagione 2

Un mondo imperdibile ti aspetta con questa iscrizione gratuita, ma soprattutto potrai finalmente vedere la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Un comedy show originale che vede protagonisti i migliori comici sulla piazza. Quest'anno si sfideranno a suon di risate: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

A osservarli con occhio vigile per scoprire chi ha riso ci sono Fedez affiancato questa volta da Frank Matano, concorrente nella prima stagione, e non più da Mara Maionchi. I primi 4 episodi usciranno su Amazon Prime Video il 24 febbraio, mentre gli ultimi due il 3 marzo. Il gran finale decreterà un unico vincitore: colui che durante tutto il tempo è riuscito a resistere rimanendo serio lungo tutte le sei ore di delirio. Così si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto in beneficenza a un ente di sua scelta.

Amazon Prime Video: come iscriversi gratis

Se LOL: Chi ride è fuori ti ha convinto a provare gratis per 3o giorni Amazon Prime Video, non perderti le prossime istruzioni che ti spiegano come fare.

Per prima cosa devi collegarti alla pagina dedicata attraverso questo link diretto. Una volta raggiunta dovrai selezionare la voce “Iscriviti e usa gratuitamente per 30 giorni“. Si aprirà un form dove inserire tutti i tuoi dati per registrare un nuovo account. Una volta terminata la procedura sarai pronto per goderti Amazon Prime Video gratis per 30 giorni, al termine dei quali il servizio si rinnoverà automaticamente a soli 36 euro l'anno o 3,99 euro al mese.