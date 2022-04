Amazon Prime Video e Apple TV+ gratis: tutti contro Netflix

Netflix non se la sta passando bene in questo periodo. Il calo di fatturato e degli iscritti sta pesando enormemente sul sentiment della società. Inoltre, anche i recenti aumenti di prezzo non hanno aiutato a incrementare l’adesione nelle iscrizioni. A questo si sono aggiunti due colossi dello streaming on demand come Amazon Prime Video e Apple TV+ che stanno facendo concorrenza spietata proponendo i loro contenuti completamente gratis.

Tra l’altro, proprio in questi giorni Netflix ha annunciato nuove soluzioni contro la condivisione degli account. In più, come se non bastasse, in Russia è stata avviata una class action contro Netflix per aver bloccato il servizio in ottemperanza alle sanzioni internazionali per la guerra.

Insomma, il periodo non è certo dei migliori per la piattaforma statunitense. Nella guerra al podio dello streaming on demand si stanno battendo quindi Amazon Prime Video, Apple TV+ e Netflix che cerca di mantenere le sue posizioni. Tuttavia i primi due colossi hanno sfoderato un arma vincente e molto pericolosa per Netflix: la prova gratuita.

Amazon Prime Video e Apple TV+ gratis

Purtroppo Netflix rispetto ad Amazon Prime Video e Apple TV+ non offre una prova gratuita. Un vero peccato perché spesso è uno dei metodi vincenti per far innamorare un utente ai contenuti offerti dalla piattaforma. Si tratta perciò di una scelta di marketing che ha permesso ai due colossi di crescere molto rapidamente.

Apple TV+, rispetto ad Amazon Prime Video, offre un periodo di visione decisamente limitato, ma pur sempre gratuito. Infatti, sottoscrivendo l’abbonamento, che attualmente costa 4,99 euro al mese, permette 7 giorni gratuiti, che possono diventare 3 mesi se acquisti un nuovo iPhone, iPad, iPod touch, Mac o una nuova Apple TV.

Una volta scaduto il periodo di prova, l’offerta passa al costo con l’iscrizione alla piattaforma che, come abbiamo detto poc’anzi, è di 4,99 euro al mese. Dalla sua Apple TV+ propone contenuti davvero esclusivi con serie TV e film che hanno già fatto parlare molto di sé.

Invece, Amazon Prime Video rimane imbattibile. Il servizio permette di provare la piattaforma e tutti i suoi contenuti per ben un mese. Basta collegarsi al link dedicato alla registrazione al servizio e selezionare la voce “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni“.

Una volta terminato il periodo di prova sarà possibile continuare a fruire del servizio a 3,99 euro al mese. Esiste anche un piano di abbonamento annuale che permette un ulteriore risparmio sul canone. Ricordiamo che oltre a film, serie TV e show, Amazon Prime Video offre anche in esclusiva le partite della UEFA Champions League.