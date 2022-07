Amazon Prime, ora cancellarsi è semplice (utile per il Prime Day!)

Il Prime Day è vicino e molti tenteranno di approfittare gratis di questa occasione registrandosi ad Amazon Prime per un mese (approfittando del periodo di prova) salvo cancellarsi entro la scadenza mensile per non avere alcuna spesa. Cancellarsi, però, era un’operazione complessa che ora diventa però molto più semplice per tutti.

Succede grazie all’azione coercitiva della Commissione Europea ed alla pressione dell’European Consumer Organisation (BEUC), della Norwegian Consumer Council e dell’organizzazione UE/USA Transatlantic Consumer Dialogue. Il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, ha spiegato che l’obiettivo è rendere facile ottenere una cancellazione online quanto facile è la corrispettiva iscrizione: questa simmetria consente infatti di escludere qualsivoglia pressione da parte delle piattaforme, facendo in modo che nessun design ad hoc e nessun ostruzionismo nel meccanismo di compilazione possa ostacolare la piena espressione della volontà dell’utente.

Prima d’ora, per annullare l’abbonamento i consumatori dovevano scorrere più pagine contenenti informazioni distraenti ed etichette dei pulsanti poco chiare. Come prima misura conseguente a questo tipo di discorso avviato nel 2021, Amazon ha iniziato ad apportare le prime modifiche sulla sua interfaccia Prime, etichettando il pulsante di annullamento in modo più esplicito ed abbreviando la spiegazione. D’ora in avanti, questo testo sarà ulteriormente ridotto, così che i consumatori non siano distratti dagli avvertimenti e scoraggiati a proseguire con l’annullamento.

Come testimonia l’immagine, l’interfaccia è dunque cambiata molto e per l’utente la zona d’ombra di indecisione è notevolmente ridotta rispetto a prima. In vista del prossimo Prime Day, insomma, il giochino dell’iscrizione a costo zero potrà essere fatto con ben maggiore tranquillità: cancellarsi a Prime Day terminato sarà un gioco da ragazzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.