Amazon ha appena annunciato il Prime Day Live, uno speciale evento in streaming video condotto da Victoria Cabello e organizzato da Amazon Music. Ci saranno anche due grandi artisti sul “palco” virtuale dello show: stiamo parlando di Gaia e dei Pinguini Tattici Nucleari.

Amazon Prime Day Live: i dettagli dell'iniziativa

La domanda sorge spontanea: quando sarà l'evento? Quando si potrà godere – gratuitamente – del'iniziativa? Semplice: il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia oppure dall'applicazione proprietaria della piattaforma. Ricordiamo che il tutto sarà disponibile per la visione on demand in qualsiasi momento per 60 giorni. Inoltre, ci sarà la possibilità per gli utenti spettatori del Prima Day Live, si assistere ad un'esperienza unica e irripetibile. Segnaliamo che la direzione artistica e la produzione esecutiva dell'evento è di FeelRouge Worldwide Shows, mentre le ambientazioni, l'illuminazione e la scenografia è di Ombra Design.

In attesa delle performance degli artisti, troveremo due grandi streamer, ossia Pietro Morello e Ckibe, che spiegheranno i dettagli dell'evento ai fan connessi e daranno qualche succulente anticipazione su quello che si vedrà nei minuti a venire. Non di meno, ospite della serata, sarà la presidente di Make-A-Wish Italia, Sune Frontani. La donna racconterà l'iniziativa della Onlus e lo scopo benefico che si prefigge. Gli interessati potranno poi supportare l'ente acquistando uno dei prodotti presenti nella Lista dei desideri realizzata in collaborazione con Amazon.it.

Make-A-Wish si occupa di realizzare i sogni e i desideri dei bambini e dei minori che sono affetti da malattie gravi. Sappiate che ci sarà anche un pulsante per donare con facilità e in qualsiasi momento della serata. Per vedere lo show non servirà un abbonamento, anche se noi ve lo consigliamo, visto che ci sono tanti sconti incredibili sull'e-commerce americano. Per la visione del Prime Day Live invece, potrete usare anche il vostro smartphone Android o iOS, oppure potrete utilizzare il canale Twitch di Amazon Music Italia: www.twitch.tv/amazonmusicit.

Vi ricordiamo che per abbonarsi al servizio di Prime basta veramente poco; avremo accesso a tanti vantaggi e il link per registrarsi con il primo mese in omaggio è questo.

