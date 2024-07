Amazon Prime Day, l'anticipo: prodotti WOW da 2,90€ a 10€ (fino a -75%)

Approfitta di queste occasioni che anticipano il vero e proprio Amazon Prime Day! Abbiamo scelto per te ben 10 prodotti super utili che puoi prendere a partire da 2,90€ e fino a un massimo di 10€! Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono anche veloci e assolutamente gratis: affari spettacolari.

Torcia da tasca potente e compatta a 2,90€ (ordine minimo 2 pezzi).

Rotolo di nastro in fibra di vetro per riparare le zanzariere in modo semplice (2 metri di lunghezza) a 4,99€.

Due unità di marsupio impermeabile, perfetto per tenere al sicuro i tuoi oggetti in spiaggia, a 7,99€.

Torcia portatile ricaricabile e con fortissimo fascio luminoso a 9,59€.

Parasole da auto a ombrello, pratico ed efficace, a 9,89€.

Powerbank da 10500 mAh con display a 9,99€.

Auricolari Bluetooth con autonomia fino a 46 ore a 9,99€ (sconto 75%).

Ventilatore portatile con supporto da tavolo e da collo a 9,88€.

Ventilatore da tavolo ricaricabile e wireless a 8,99€.

Borraccia termica in metallo, formato da mezzo litro, a 9,69€.

Non perdere nessuno di questi affari spettacolari. Queste offerte che anticipano l’Amazon Prime Day sono sensazionali: prezzi piccolissimi per prodotti super.