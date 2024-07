Amazon Prime Day, il primo ANTICIPO: 10 occasioni da 8€ a 25€ (fino a -76%)

L’Amazon Prime day si terrà ufficialmente il prossimo 16 e 17 luglio 2024. Intanto però, spuntano tantissime occasioni con possibilità di risparmio fino al 76% addirittura! Dai un’occhiata alla nostra selezione di 10 imperdibili e scegli quello che più ti piace. Attenzione: per alcune opportunità di risparmio è necessario attivare il coupon sconto in pagina per usufruire dell’offerta.

Ventilatore da tavolo ricaricabile a 8,39€ invece di 16,79€ (-50%, attivando il coupon in pagina).

Powerbank 10.000 mAh a 11,99€ invece di 14,99€ (coupon)

Maglia Puma a maniche corte a partire da 14,95€ invece di 24,95€.

Smartwatch con display da 2″ e tantissime funzioni a 16,79€ invece di 69,99€ (sconto 76%).

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite con supporto al Bluetooth 5.3 a 18,50€ invece di29€.

Dispositivo dopopuntura di zanzara e altri insetti (marca Beurer) a 19,99€ invece di 30,99€.

Trapano avvitatore a batteria con una marea di accessori in dotazione a 20,99€ invece di 39,99€ (sconto 48%).

Videocamera di sicurezza Beghelli, motorizzata, a 24,58€ invece di 49,90€ (-51%).

Kit Bosch Professional 45 in 1 a 25,72€ invece di 40€.

Calvin Klein CK One a 25,76€ invece 41€ (coupon).

Approfitta adesso di questo anticipo di Amazon Prime Day e risparmia fino al 76% su questi prodotti utilissimi e super scontati. Ricorda, le date ufficiali dell’evento sono note, ormai manca pochissimo: appuntamento al 16 e 17 luglio con una marea di occasioni, riservate agli abbonati ai servizi Prime (che puoi provare gratis per 30 giorni!).