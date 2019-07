C’è un modo per accedere prima di tutti all’Amazon Prime Day 2019, ufficialmente organizzato per il 15 e 16 luglio: si tratta di Alexa, sfruttando un dispositivo Amazon Echo. Grazie a questo strumento, infatti, gli utenti Amazon Prime avranno la possibilità di scoprire in anteprima alcune delle offerte in arrivo. Chi lo dice? Alexa, ovvio.

Il Prime Day arriva prima su Alexa

La domanda da porre per accedere in anteprima al Prime Day 2019 è semplice:

Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?

A fronte di questa richiesta, Alexa comporrà un elenco di offerte basate sul profilo utente, ipotizzando i prodotti più desiderati e mostrando le offerte disponibili in occasione del Prime Day. Sebbene tale funzione sia disponibile fin da subito, è solo a partire da sabato 13 luglio che la richiesta consentirà di accedere in anteprima alle offerte, il che permette pertanto di anticipare l’inizio del Prime Day e di valutare con più calma le proprie opportunità. “Inoltre“, spiega Amazon, “i clienti Prime troveranno alcune offerte sui device Amazon già a partire dalle ore 12:00 di domenica 14 luglio, su Amazon.it“.

Come seguire il Prime Day

Per la prima volta il Prime Day durerà 48 ore consecutive ed in aggiunta v’è l’estensione anticipata che prolunga di una ulteriore mezza giornata le offerte. Se poi fin da sabato si può accedere alle prime informazioni, significa che il Prime Day è ormai realmente alle porte.

Telefonino.net seguirà in diretta il susseguirsi delle offerte, cercando di offrire una disamina ragionata delle migliori opportunità. Il rischio è infatti quello di perdersi tra la molteplicità delle offerte, perdendo di vista le vere opportunità nel mezzo del flusso continuo di sconti che il marketplace offrirà tra lunedì 15 e martedì 16 luglio. Per non perderti alcuna offerta, troverai tutte le informazioni qui:

Per poter accedere al Prime Day occorre però anzitutto avere il passaporto fondamentale: solo gli utenti Amazon Prime (il primo mese è gratuito, dopodiché si può scegliere se proseguire o meno) hanno la possibilità di accedere alle offerte. Per iscriversi è sufficiente cliccare qui.

