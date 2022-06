Amazon Prime Day 2022, scarica GRATIS più di 30 giochi per PC

Amazon fa le cose in grande per il Prime Day 2022 (qui tutti i dettagli) e pensa anche agli appassionati di videogiochi. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato che nelle prossime settimane sarà possibile riscattare e scaricare gratuitamente più di 30 giochi per PC.

Ci sono grandi titoli, come Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends e Star Wars Republic Commando. Non mancano però interessanti produzioni indipendenti, pensati per soddisfare una vasta gamma di generi. Per scaricarli, ti basta essere un abbonato Amazon Prime. Se non lo sei, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

Amazon Prime Day 2022: la lista dei 30 giochi gratis per PC da scaricare

I seguenti giochi saranno disponibili per il download gratuito il 12 e il 13 luglio, quando si terrà il Prime Day 2022:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Questi titoli saranno invece disponibili per il riscatto e il download dal 21 giugno al 13 luglio. Si tratta di più di 25 giochi indipendenti di indubbio valore:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Cloud & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year – 10 Pack

Rain World

Road Trip – 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon Slay the Dance Floor

Ti ricordiamo ancora una volta che per scaricare questi giochi ti basta essere un abbonato Amazon Prime. In caso, puoi avere la prova gratuita di 30 giorni per sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento. Per riscattare i titoli, ti basta collegarti nei giorni indicati alla pagina di Prime Gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.