Amazon svela un gadget per il controllo dell'aria

Amazon svela lo Smart Air Quality Monitor con Alexa al prezzo di 69 dollari negli Stati Uniti; non vediamo l'ora che sia disponibile anche da noi.

Amazon Smart Air Quality Monitor: cos'è?

Il colosso di Jeff Bezos ha aggiunto un nuovo gadget alla sua gamma di dispositivi per la casa intelligente basati su Alexa. Il prodotto è soprannominato Amazon Smart Air Quality Monitor e la sua funzione è quella di aiutare a monitorare la presenza di gas nocivi come il monossido di carbonio all'interno dell'appartamento o dell'ufficio.

Il gadget controlla la presenza di polvere, umidità, temperatura e gas nocivi in ​​casa. Il nuovo prodotto ha un prezzo di $ 69 ed è già disponibile per il pre-ordine, mentre le prime unità saranno spedite entro il mese di dicembre. Il monitor Amazon Smart vi avviserà quando la stanza ha un livello non sicuro di composti volatili e organici in modo da migliorane la ventilazione.

Lo Smart Air Quality Monitor può essere azionato tramite l'assistente vocale di Amazon o tramite l'app o con un dispositivo Echo. Si può anche chiedere ad Alexa informazioni sulla qualità dell'aria in qualsiasi momento. I dettagli verranno forniti tramite dispositivi che dispongono di un display come il telefono cellulare o un Echo Show. Il rapporto può essere molto illuminante e dettagliato.

Lo Smart Air Quality Monitor sarà un'aggiunta intelligente alla casa volta a migliorare la qualità dell'aria all'interno dell'apparato domestico. È un dispositivo molto conveniente che dovrebbe avere un'adozione globale. Basso costo, molto utile e soprattutto, molto intelligente.

Tuttavia, al momento non ci sono dettagli sulla disponibilità globale e sui prezzi di vendita del nuovo prodotto per la smart home. Nuovi dettagli emergeranno online man mano che il prodotto inizierà a venir rilasciato ai primi consumatori.