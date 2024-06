Amazon NON dà tregua a Parkside: trapano, 2 batterie, 24 accessori a 39€

Sembra proprio che Amazon non abbia alcuna intenzione di dare un po’ di tregua alla linea di prodotti Lidl Parkside. Questa nuova offerta ti permette di portare a casa un ottimo trapano avvitatore wireless, completo di 2 batterie e24 accessori, a 39,99€ appena. Oltre a tutto il kit, in omaggio ricevi anche la comoda valigetta per riporre tutto il set e per trasportarlo con facilità.

Completa il volo e il tuo ordine per approfittarne prima che le scorte finiscano, le spedizioni sono assolutamente gratuite e assicurate in una manciata di giorni. Fai in fretta: ci sono solo pochi pezzi a disposizione.

Super versatile, questo utensile dovrebbe essere all’interno della dotazione di strumenti di chiunque decida di dedicarsi al fai da te. Super pratico per avvitare oppure svitare, dà grandi soddisfazioni anche al momento di praticare dei fori. La possibilità di lavorare completamente senza fili, senza rinunciare a un motore prestante e potente, è sicuramente uno dei maggiori punti di forza di questo gioiellino. Utilizza prima una batteria e poi l’altra, raddoppiando letteralmente il tempo di utilizzo.

Quando arriva a casa, come anticipato, a disposizione avrai già una lunga serie di accessori che ti offriranno la possibilità di mettere alla prova il prodotto, sfruttandolo con diversi materiali come il legno oppure addirittura il metallo. Approfitta ora di questa incredibile occasione Amazon a tempo limitato e completa il tuo ordine velocemente per prendere questo eccezionale trapano avvitatore a 39,99€ appena completo di tutti gli accessori e di pratica custodia. La consegna, assolutamente gratuita, avverrà nel giro di una manciata di giorni.