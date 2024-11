Amazon lancia Haul, la risposta agli e-commerce low cost cinesi

Un e-commerce dai prezzi stracciati, pronto a fare concorrenza alla popolarità dei portali come Temu e Shein. Si chiama Amazon Haul e proporrà diverse categorie di prodotti dal costo massimo di 20 dollari.

Come funziona il nuovo Amazon Haul

Amazon Haul è la risposta del famosissimo e-commerce ai mercati cinesi low cost, in rapidissima ascesa negli ultimi anni. All’interno del negozio virtuale, per ora dalla disponibilità limitata, sarà possibile acquistare prodotti moda, casa, lifestyle, ma anche elettronica a prezzi convenienti e concorrenziali: tutti gli articoli, infatti, hanno un prezzo di 20 dollari o meno.

L’azienda, nel suo comunicato, ne ha spiegato il funzionamento. Gli ordini superiori a 25 dollari saranno idonei alla spedizione gratuita, in una o due settimane. Al contrario, sarà necessario pagare la consegna di 3,99 dollari. Acquistando prodotti per una spesa complessiva superiore ai 50 dollari, si riceverà uno sconto del 5%, che diventa del 10% quando l’ordine supera i 75 dollari.

Immagini

Ma com’è possibile che Amazon Haul possa offrire prezzi concorrenziali, quando in campo ci sono già attori ben radicati come Temu, Aliexpress e Shein? La risposta è che anche il nuovo e-commerce si affida, per le proprie spedizioni, a magazzini localizzati in Cina, che raggiungono il Paese di destinazione finale tramite mezzo aereo. Con tutte le possibili criticità del caso, vale a dire resi difficoltosi e lunghe attese, ma sempre comunque protetti dalla garanzia Amazon.

Per il momento, Amazon Haul è disponibile solamente per una cerchia ristretta di beta tester, limitata agli Stati Uniti. Chi avrà la possibilità di provarlo in anteprima, potrà accedere alla sezione Haul direttamente nell’app Amazon oppure tramite sito web, cercando “Haul" nella barra di ricerca, oppure selezionando l’apposita icona nel menu principale. I prezzi partono da un minimo di 1 dollaro, fino a un massimo di 20. Per un eventuale lancio in Europa, tuttavia, pare che dovremo attendere ancora un po’.