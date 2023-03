Amazon, la MERAVIGLIA del coupon: 5 occasioni d'oro fino a 30€

Con il coupon è più facile fare grandi affari su Amazon. Approfitta di quelli che ho selezionato per portare a casa spettacolari prodotti a prezzi piccolissimi. Fino a 30€ per occasioni d’oro con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo supporto per PC portatile super robusto, ma anche super leggero, non è come gli altri. Guardando bene in basso a sinistra, c’è un comodissimo hub USB, che è integrato, ma può essere anche staccato a piacimento. In questo modo, con uno strumento come questo, non solo lavorerai in una posizione molto più comoda, ma avrai anche a disposizione un aumento delle porte USB del tuo portatile. Un prodotto che, quando non serve, puoi chiudere e riporre in pochissimo spazio: l’ideale da avere sempre nella borsa del PC. Prendilo in promozione a 30 € circa appena.

Questo kit composto da tastiera retroilluminata e fantastico mouse arriva con in omaggio un bellissimo tappetino. Il prodotto perfetto per impreziosire la tua postazione desktop, senza rinunciare al comfort di strumenti comodissimi. Layout QWERTY per la tastiera e suite completa di pulsanti per il mouse. Un set spettacolare, che a questo prezzo è imperdibile: prendilo a 25,19€.

Non è uno smartwatch classico, è molto di più. Con questo dispositivo puoi anche rispondere alle telefonate in arrivo ed effettuare chiamate direttamente dal polso. Un vero e proprio comodissimo sistema di vivavoce. Naturalmente, dall’ampio display puoi anche controllare tutte le altre notifiche in arrivo, guardare i dati relativi alle tue sessioni di allenamento di allenamento sportivo e anche controllare la salute. Oltre alla verifica del battito cardiaco, e della la qualità del riposo notturno, non manca il controllo della quantità di ossigeno nel sangue. In sconto, lo prendi a 29,99€.

Un kit composto con ben 6 lampadine smart in stile retrò, perfette per impreziosire qualsiasi forma di arredamento, praticamente. Scegli la temperatura del colore e l’intensità luminosa così da creare sempre l’atmosfera perfetta. Il collegamento è con attacco di tipo E27 mentre la gestione puoi affidarla allo smartphone (tramite apposita applicazione) oppure alla voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. L’intero kit lo prendi a 29,99€: circa 5€ per ogni lampadina!

Per finire, uno spettacolare e comodissimo campanello smart. Affidati a lui per sapere sempre chi c’è alla porta, ricevendo notifiche in tempo reale sul tuo smartphone, anche mentre non sei in casa. La fotocamera integrata nell’unità da esterni riprende gli avventori, così da permetterti di avere tutto sotto controllo. L’unità da interno emette un suono ogni volta che c’è qualcuno. Semplice da configurare, la parte da posizionare all’esterno funziona tramite batteria: non ci saranno fili elettrici da passare. Per utilizzarlo, è sufficiente che l’ambiente sia dotato di una connessione a Internet WiFi. Approfitta della promozione e prendilo a 20,99€ appena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.