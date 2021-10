Black Friday 2021 su Amazon: 5 trucchi per trovare gli sconti

Il Black Friday 2021 si terrà anche su Amazon l'ultimo venerdì di novembre, il giorno 26 per l'esattezza. Se sei un vero risparmiatore seriale, sei certamente sempre a caccia di sconti e promozioni: quel giorno sarà quello perfetto per fare ottimi affari. Per le occasioni migliori però è necessario sfruttare qualche piccolo trucco. Ecco 5 astuzie semplicissime.

Black Friday 2021: 5 trucchi per trovare i migliori sconti

Quelli che ti mostrerò a breve sono in realtà degli strumenti che puoi sfruttare ogni giorno per scovare sconti e promozioni su Amazon.

I servizi Prime sono fondamentali

Fondamentali per approfittare al meglio delle promozioni del 26 novembre. Senza l'abbonamento ai servizi Prime non potrai accedere a promozioni e vantaggi esclusivi a disposizione dei clienti (come ad esempio l'accesso anticipato al d alcune offerte).

Come fare quindi, per non farsi cogliere impreparati? Se sei già abbonato ai servizi Prime, non devi fare altro se non aspettare il venerdì nero.

Se invece non hai mai provato la pazzesca suite di servizi, è il momento perfetto per farlo: puoi testare gratis per un mese tutto quello di cui puoi beneficiare, senza vincolo di rinnovo (che però è automatico, ricordati di disdire nel caso non volessi proseguire). Ti si aprirà un mondo di opportunità: spedizioni gratis e veloci su migliaia di prodotti, offerte speciali, accesso a Prime Video, musica in streaming, storage di fotografie e non solo. Il costo è di 36€ all'anno oppure 3,99€ al mese.

La pagina delle offerte a tempo

Controllare costantemente la pagina delle offerte del giorno, aggiornata in tempo reale e con un sacco di occasioni a tempo limitatissimo, è cosa buona e giusta. Infatti, è qui che troverai le occasioni in vetrina più interessanti, non solo durante il Black Friday 2021, ma ogni giorno.

La pagina dei coupon

Una chicca poco conosciuta è quella che ti permette di accedere a un folto catalogo di coupon e codici sconto, da poter utilizzare per acquistare i prodotti che più ti interessano. Dai un'occhiata alle occasioni, quotidianamente aggiornate: potresti fare un ottimo affare ancora prima del venerdì nero.

Il canale Telegram e la sezione offerte di Telefonino.net

Per finire, durante il Black Friday 2021 non perdere le migliori chicche che verranno pubblicate dai nostri editori sul canale Telegram ufficiale e sulla sezione offerte di Telefonino.net.

Aggiornate in tempo reale, troverai le offerte più “nascoste”, quelle che difficilmente difficilmente vedrai in vetrina.

Black Friday 2021 su Amazon: non un solo giorno

Fai tesoro di questi 5 strumenti (pagina dei coupon, degli sconti, servizi Prime, canale Telegram e sezione offerte) e sfruttali durante il Black Friday 2021 per ottenere i migliori sconti su Amazon.

Ricorda: difficilmente l'evento si esaurirà in un solo giorno, è facile prevedere che durerà molto di più, permettendoti di fare un sacco di affari. Presumibilmente, le promozioni inizieranno già da lunedì 22 e dureranno fino a lunedì 29 novembre, concludendo in bellezza con il Ciber Monday.