Amazon Echo Spot, nuovamente a 59,99€: rimangono pochi giorni

Il nuovo Amazon Echo Spot è nuovamente disponibile a soli 59,99€, ma affrettati: l’offerta scade tra pochissimi giorni. Ancora prima di sbloccare tutte le potenzialità di Alexa, l’Echo Spot è un oggetto di design davvero stupendo, progettato per non sfigurare sul tuo comodino, grazie al display integrato che mostra l’ora e diverse informazioni utili.

Con Alexa integrata, puoi controllare la tua casa smart, riprodurre musica, ottenere informazioni meteo e molto altro, tutto con semplici comandi vocali.

La qualità audio è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti, rendendolo perfetto non solo per svegliarti al mattino, ma anche per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento della giornata.

Dotato di funzionalità smart avanzate, questo Echo Spot è compatibile con Alexa, permettendoti di controllare luci, termostati e altri dispositivi smart con la voce. Puoi impostare promemoria, ascoltare le ultime notizie e persino effettuare chiamate vocali verso altri dispositivi Echo. Grazie alla sua versatilità, l’Echo Spot diventa un assistente personale fantastico, pronto a rispondere alle tue richieste e a rendere la tua vita più comoda e organizzata.

Non perdere l’occasione di acquistare il device della linea Echo più interessante e carismatico uscito da molti anni a questa parte. Approfitta della promozione a tempo limitato e acquista l’Amazon Echo Spot a meno di 60€. Hai tempo fino al 15 ottobre!