Amazon Echo Show 21 ufficiale: display intelligente XXL con Fire TV integrata

Amazon ha lanciato ufficialmente il suo nuovo schermo intelligente. Echo Show 21, come suggerisce il suo stesso nome, è equipaggiato con un pannello FHD da ben 21″! Per questo motivo, diventa di diritto il più grande e completo della gamma. Cornici sottili e look premium contribuiscono a renderlo il nuovo oggetto del desiderio di chiunque si avvalga quotidianamente dell’aiuto dell’assistente vocale Alexa.

Lo smart display integra anche il sistema Fire TV, diventando a tutti gli effetti un televisione intelligente, ogni volta che lo si desidera. Il nuovo sistema è già in vendita sulla piattaforma di e-commerce ed è possibile portarlo a casa a 439€ con spedizioni rapide e veloci, grazie ai servizi Prime.

Echo Show 21 è ufficiale ed è XXL

Più grande per permettere all’utente di fruire al meglio del suo potenziale, grazie alla potente interfaccia utente altamente personalizzata sulla base del profilo del singolo utilizzatore.

La presenza di ampio pannello, videocamera e microfono espandono il potenziale d’uso al massimo. Non solo è possibile interagire con l’ecosistema di Alexa, sia con la voce sia tramite touch screen, si possono effettuare videochiamate e – come ampiamente anticipato – godere di tutto quello che il sistema Fire TV può offrire. Intrattenimento in streaming e on demand a partire da decine di piattaforme come Netflix, YouTube e non solo: puoi scaricare l’applicazione dei portali ai quali sei abbonato e guardarli direttamente sul nuovo Echo Show 21.

Naturalmente, completo com’è, non manca di avere a corredo il praticissimo telecomando “Fire TV”, che ti permetterà una comoda gestione dello smart display anche se non sei nelle sue dirette vicinanze.

Come tutti gli altri prodotti intelligenti di Amazon, anche il maxi display smart non trascura di rispettare la privacy degli utenti. Il sistema è dotato infatti di diversi accorgimenti atti a favorirla, inclusa la possibilità di disabilitare fisicamente il funzionamento di microfoni e videocamera.

Echo Show 21 di Amazon già è disponibile in vendita con consegna immediata. Per essere fra i primi ad averlo è sufficiente completare l’ordine, se il primo giro di scorte non è già finito. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.