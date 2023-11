Amazon Echo Show 10: MEGA sconto per le offerte del Black Friday

Se stai cercando di portare la tua esperienza smart home a un livello superiore, non perdere l’occasione di approfittare del mega sconto del 28% sullo straordinario Amazon Echo Show 10 in occasione del Black Friday. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 189,99 euro.

Amazon Echo Show 10: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore di questo dispositivo è uno schermo HD da 10,1″, ma ciò che lo rende davvero unico è la sua capacità di muoversi automaticamente. Grazie a questa caratteristica innovativa, avrai sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti senza dover spostare manualmente il dispositivo. Gli altoparlanti integrati offrono un audio direzionale di alta qualità, creando un’esperienza immersiva in ogni angolo della tua casa.

La telecamera da 13 MP è il vero protagonista, mantenendoti sempre al centro dell’attenzione durante le videochiamate o immortalando i momenti speciali con una nitidezza sorprendente. La tecnologia di inquadratura automatica e il movimento intelligente rendono ogni scatto perfetto.

La casa intelligente diventa ancora più accessibile e semplice grazie alla compatibilità con dispositivi ZigBee, eliminando la necessità di un hub separato. Controlla luci, telecamere di sicurezza e termostati con facilità, chiedendo semplicemente ad Alexa.

La funzione di monitoraggio remoto ti consente di accedere alla telecamera integrata in qualsiasi momento, garantendo la sicurezza della tua casa ovunque tu sia. L’interfaccia intuitiva dell’App Alexa e la compatibilità con altri dispositivi Echo Show rendono il controllo a distanza un gioco da ragazzi.

Con Echo Show 10, l’intrattenimento è sempre a portata di voce. Chiedi ad Alexa di riprodurre i tuoi programmi, musica e podcast preferiti da una vasta gamma di servizi, tra cui Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music e Spotify.

In cucina, Echo Show 10 diventa il tuo assistente personale, guidandoti attraverso ricette in video, convertendo misure e svolgendo varie attività con estrema facilità. Puoi anche trasformare il tuo Echo Show 10 in una cornice digitale grazie a Amazon Photos, che esalterà le tue foto preferite con una regolazione automatica dei colori.

La tua privacy è al sicuro con le funzionalità di sicurezza integrate. Puoi disattivare microfoni e telecamera con un solo tocco e coprire fisicamente la telecamera quando desideri. La tua tranquillità è la priorità.

Approfitta ora del 28% di sconto e regala alla tua casa un tocco di innovazione con Amazon Echo Show 10. Non perdere l’opportunità di rendere la tua casa più intelligente e connessa che mai. Affrettati a farlo tuo al prezzo ridicolo di soli 189,99 euro, questa occasione potrebbe finire da un momento all’altro.

